به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه در مراسمی با حضور داود محمدی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی، مرتضی روزبه استاندار، منوچهر حبیبی معاون عمرانی، ایوب رحیمی معاون سیاسی، حسن پور فرماندار شهرستان البرز و بهزادپو شهردار محمدیه کلنگ احداث کلینیک تخصصی و فوق تخصصی در شهر محمدیه به زمین زده شد.

این کلینیک تخصصی و فوق تخصصی در زمینی به مساحت یک هزارو ۵۴۰ متر با ۴ میلیارد تومان در سه طبقه دارای ۲۵ اتاق شامل فضاهای تشخیص پزشکی، داروخانه، بخش تصویربرداری در شهر محمدیه احداث خواهد شد.

کلینیک تخصصی و فوق تخصصی در شهر محمدیه در مدت ۱۸ ماه احداث خواهد شد.

همچنین افتتاح بلوار ولايت محمديه از دیگر طرح هایی بود که امروز با حضور استاندار و نمايندگان استان به بهره برداری رسید.

در ادامه همچنین دفتر بنياد شهيد و امور ايثارگران محمديه با حضور استاندار افتتاح شد.

با افتتاح این ساختمان کلیه امور مربوط به ایثارگران، خانواده شهدا و جانبازان در این مکان انجام خواهد شد.

شهر محمدیه ۱۴۰۰ ایثارگر تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.