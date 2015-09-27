به گزارش خبرنگار مهر، استاندار خراسان رضوی طی مراسمی روز یکشنبه با حضور جمعی از فرماندهان نظامی و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس در بوستان کوهسنگی مشهد برگزار شد کلنگ احداث باغ موزه دفاع مقدس را بر زمین زد و به طور رسمی آغاز عملیات احداث این موزه را اعلام کرد.

علیرضا رشیدیان صبح امروز در این آیین با بیان اینکه ترویج و تبیین فرهنگ ایثار وشهادت به عنوان مولفه های قدرت نظام و همچنین رمز پیروزی در دوران دفاع مقدس بر روی دوش مسئولان است بیان کرد: احداث این موزه نقش بسیار مهمی در انتقال ارزش های دفاع مقدس به عنوان یک الگو برای نسل جوان دارد.

استاندار یادآور شد: احداث باغ موزه دفاع مقدس، عمل صالح و حرکتی مناسب در راستای حفظ، اعتلا و گسترش فرهنگ ایثار و شهادت است.

وی با اشاره به اینکه احداث این موزه تنها برای بهره مندی مردم مشهد نیست بیان کرد: مشهد به عنوان پایتخت معنوی کشور و جهان اسلام سالانه میزبان ۲۸ میلیون زائر است و لذا احداث این موزه در افق چشم انداز برای ۴۰ میلیون زائر داخلی و خارجی که برای کسب معرفت و برکت به زیارت بارگاه منور حضرت امام رضا (ع( مشرف می شوند حائز اهمیت است.

استاندار خراسان رضی تاکید کرد: این باغ موزه باید مکان ویژه ای باشد که فرهنگ ایثار و شهادت را به عنوان اصلی ترین عنصر قدرت جمهوری اسلامی ایران به بازدید کنندگان منتقل کند.