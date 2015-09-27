گفتارمان باعث فشار بر حجاج ایرانی نشود

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مسجد جامعی عضو شورای اسلامی شهر تهران در جریان برگزاری یکصدو هشتاد و هفتمین جلسه شورا با اشاره به سخنان برخی اعضا شورا در خصوص فاجعه کشته شدن حجاج در مراسم حج گفت: با توجه به مسئولیتی که در برهه ای از زمان در امور حج داشتم.با مسائل و نکاتی که حجاج در چنین شرایطی در آنجا با آن روبرو می شوند و نوع رفتاری که با حجاج ایرانی می شود آشنایی دارم بنابراین توصیه می کنم نباید رفتار و گفتارمان به گونه ایی باشد که فشار بر حجاج مصدوم، آسیب دیده داغ دیده و سوگوار ما در مکه و مدینه بیشتر شود. از سوی دیگر این چنین رفتارهایی باعث شده است اصل مناسک حج زیر سوال برود.



وی در ادامه به نقل قول هایی که در فضای جامعه بعد از وقوع این حادثه رد و بدل می شود اشاره داشت و خاطر نشان کرد: البته بسیاری از این اظهار نظر ها در خصوص زیر سوال بردن اصل مراسم حج و به شوخی گرفتن حرم امن و انتقاد از هزینه هایی که ایرانیان برای انجام این عمل عبادی می کنند از روی ناراحتی از رفتار زشت و مدیریت ضعیف سعودی هاست.



مسجد جامعی افزود: در چنین شرایط و فضایی وظیفه ما سنگین تر است. ما و رسانه ملی نباید با اظهار نظر هایمان آتش این کینه ورزی را که به صورت یک جریان جهانی طراحی شده به نوعی دامن بزنیم که آنها می خواهند ایران را در منطقه خودمان منزوی کنند و مسائلی قومی و مذهبی مانند مباحث عرب و فارس، شیعه و سنی را تشدید کنند. به واقع ما در زمین دشمنان بازی کنیم.



در عین آنکه از یاد نبریم که دولت سعودی باید پاسخگو باشد و مسئولیت این تلخی ها را بپذیرد و راهکار قابل قبولی برای جلوگیری از این حوادث ارائه دهد.



وی طی پیشنهادی اظهار داشت: در روزهای آینده اعیاد و مناسبت های مختلفی را داریم می توانیم از این فرصت ها تا حدی برای بازسازی روحی آسیب دیدگان و حمایت های مردمی و معنوی از آنها اقدام کنیم. و دست کم برای بزرگداشت عزیزان از دست رفته و اسیب دیده و نیز استقبال از حجاج ایرانی در فرودگاهها و سطح شهرها و محله ها برنامه هایی را تدارک ببینیم.



مسجد جامعی در ادامه اظهار داشت: سازمان زیباسازی که مدیران با سوادی دارد می تواند محور برنامه ریزی و تبلیغات شهری باشدو شورای فرهنگی شهرداری برای سایر کارها از جمله خط مشی مجموعه همشهری در این مورد بررسی کند و مشاوره دهد.



وی همچنین پیشنهاد داد نشان و نمادی در شهر برای این واقعه تلخ پیش بینی کنیم و در قطعه ای در بهشت زهرا نام همه جان باختگان را ثبت کنیم نه فقط شهروندان تهرانی را.