هشت سند همكاري بين ايران و تونس به امضا رسيد

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، منوچهر متكي در مراسم اختتاميه اجلاس كميسيون مشترك ايران و تونس اظهار داشت: دو كشور جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تونس با توجه به پيشينه غني تاريخي خود و وجود مشتركات فراوان و موقعيت استراتژي در دو منطقه خاورميانه و شمال آفريقا از ظرفيت ها و فرصت هاي فراوان همكاري در سطوح مختلف سياسي، اقتصادي و فرهنگي برخوردار مي باشد كه لازم است نسبت به شناسايي آنها اقدام كنيم.

وي تصريح كرد: خوشبختانه دو كشور تاكنون گامهاي خوبي در مسير تسهيل و تقويت و تحكيم مناسبات سياسي خود برداشته اند كه حاصل آن را مي توان در امضاي بيش از چهل سند همكاري و فراهم نمودن بستر هاي حقوقي و قانوني همكاري دو جانبه مشاهده كرد.

وزير امور خارجه كشورمان با تاكيد بر لزوم اجراي عملي اسناد و موافقت نامه هاي امضاء شده بين دو شكور و تلاش در جهت متوازن و متنوع كردن همكاري هاي فيمابين با محوريت بخش هاي خصوصي خاطرنشان كرد: در اين ارتباط دستگاههاي ديپلماسي دو كشور با توجه به نقش آنها در كميسيون مشترك مسئوليت سنگيني بر عهده دارد.

متكي در پايان اظهار اميدواري كرد توافقات حاصله در سايه گفتگو و مذاكرات اجلاس راهگشاي واقعي در زمينه همكاري هاي اقتصادي و بخش هاي خصوصي دو كشور باشد.

عبدالوهاب عبدالله وزير امور خارجه تونس نيز طي سخناني با ابراز خرسندي از برگزاري هشتمين اجلاس كميسيون مشترك ايران و تونس اظهار داشت: اين اجلاس در فضايي محبت آميز و برادرانه برگزار شد كه مي تواند روند همكاري دو كشور را توسعه بيشتري بخشد.

عبدالله افزود بدون شك اين اجلاس و توافق نامه ها يك گام كيفي براي تقويت هرچه بيشتر مناسبات فيمابين تلقي مي شود.

وي در اجراي دقيق تر توافقات فيمابين و فعال كردن بخش خصوصي در توسعه بيشتر مناسبات اقتصادي ميان دو كشور تاكيد كرد.

وي ابراز اميدواري كرد تا از اين رهگذر فرصت مناسب همكاري هاي مستقيم ميان اتاقهاي صنعتي و بهره برداري از پتانسيل هاي مشترك دو كشور بتواند يار و مددكار ما مسئولان دولتي باشد.

سندهاي همكاري به امضا رسيده بين ايران و تونس به شرح ذيل هستند:

1- يادداشت تفاهم هشتمين اجلاس كميسيون مشترك همكاري هاي جمهوري اسلامي ايران و تونس

2- يادداشت تفاهم همكاري در زمينه سرمايه گذاري صنعتي (بين سازمان گسترش صنايع جمهوري اسلامي ايران و سازمان گسترش و نوسازي تونس)

3- يادداشت تفاهم همكاري ميان خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران و خبرگزاري تونس (آفريقا وات)

4- يادداشت تفاهم همكاري تحقيقات علمي و فناوري (بين وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ايران و وزارت تحقيقات علمي و فناوري تونس)

5- يادداشت تفاهم همكاري پست، مخابرات و فناوري اطلاعات (ميان وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ايران و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تونس)

6- يادداشت تفاهم نامه برنامه همكاري فرهنگي، علمي (ميان وزارت فرهنگ و حفظ ميراث فرهنگي تونس و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي )

7- يادداشت تفاهم همكاري در امور جوانان (ميان سازمان ملي جوانان و وزارت جوانان و ورزش تونس)

8- يادداشت تفاهم همكاري در زمينه ارتقاء جايگاه زنان و خانواده (ميان مشاركت زنان رياست جمهوري اسلامي ايران و وزارت زنان، خانواده و كودكان تونس)