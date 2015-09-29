رشد ثبت وقفهای جدید طی سالهای اخیر ۱۰ برابر شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن ربیعی، سخنگوی سازمان اوقاف و امور خیریه در نشست مشترک کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و سازمان اوقاف با ارائه گزارشی از آمار و عملکرد سازمان اوقاف در سالهای اخیر اظهارداشت: مقام معظم رهبری در سال ۹۱، در دیدار با مدیران سازمان اوقاف فرمودند؛ اوقاف سازمان مفتخری است و رضایت خود را اعلام کردند، علاوه بر این اوقاف در بازدیدها و حسابرسی های دستگاه های نظارتی نیز رضایتمندی را به همراه داشته است.

وی با اشاره به اینکه سازمان اوقاف در سه حوزه مدیریت وقف و موقوفات و مدیریت بقاع متبرکه و امامزادگان و فعالیتهای قرآنی دارای ماموریتهایی است، تصریح کرد: بنا بر فرمایش مقام معظم رهبری که فرمودند، مهمترین مسئله در وقف اجرای امینانه نیات واقفان است، سازمان اوقاف اقدامات و برنامه هایی را پیش بینی و طراحی کرده است.

ربیعی با اشاره به اینکه در مجموع ۱۷۵ هزار و ۹۷۵ موقوفه ثبت شده در سامانه جامع موقوفات و بقاع متبرکه در کشور داریم، افزود: این موقوفات شامل یک میلیون و ۲۴۹ هزار و ۳۸۰ رقبه است و در مجموع ۸ هزار و ۳۶۰ موقوفه دارای متولی است.

مدیرکل حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به اینکه در راستای مطالبه مقام معظم رهبری مبنی بر اجرای امینانه نیات واقفان، ستاد نظارت بر حسن اجرای نیات موقوفات تشکیل شده است، گفت : در این ستاد در مجموع ۵۱۰ هزار صفحه اسناد موقوفات بازخوانی شد و نیات واقفان دسته بندی شد که هرکدام از این مراحل در ۷ مرحله توسط کارشناسان، معاونان و مدیران سازمان تائید شد.

وی با اشاره به اینکه در مجموع ۱۷ هزار و ۳۴۳ نیت از اسناد وقفی احصا شده است، افزود: این نیات در مجموع تحت ۸۰۰ نوع نیت دسته بندی می شوند که برای اجرای برخی از آنان که دارای فراوانی زیادی هستند طرح هایی بصورت متمرکز طراحی شده است.

ربیعی اضافه کرد: یکی از این طرح ها مهرتحصیلی است که با هدف اجرای نیات موقوفات مرتبط با ارائه کمک های تحصیلی به دانش آموزان است که در قالب این طرح در سال ۹۳، ۱۴ هزار بسته آموزشی میان دانش آموزان توزیع شد و در سال ۹۴ که اواخر شهریورماه این طرح اجرایی شد، ۲۱ هزار بسته آموزشی توزیع شد.

سخنگوی سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به طرح مهر تندرستی با هدف اجرای نیات موقوفات مرتبط با حوزه دارو، درمان و سلامت، تصریح کرد : در قالب این طرح در سال ۹۳، به ۱۰ هزار بیمار نیازمند کمک رسانی شد. در مجموع از محل درآمد موقوفات در سال ۹۳، ۹۰ میلیاردتومان در زمینه نیات واقفان هزینه شد و در ۶ ماهه سال ۹۴ تاکنون نیز ۵۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

ربیعی با اشاره به مشکل حقوقی و ثبتی برخی از موقوفات کشور افزود : جلسات متعددی در این زمینه با قوای سه گانه بویژه قوه قضائیه برگزار شده است و تفام نامه هایی نیز با دستگاه های مرتبط جهت رفع این مشکلات منعقد شده است.

مدیرکل حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به تفاهم نامه میان این سازمان با سازمان منابع طبیعی، مراتع و جنگل داری گفت : در سال ۸۹، یک میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار اراضی اختلافی میان دو سازمان وجود داشت که با انعقاد این تفاهم نامه یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار تعیین تکلیف شد که از این میان ۴۰۰ هزار هکتار سهم موقوفات بود که تاکنون برای یک چهارم آنها سند اخذ شده است که در زمینه جلوگیری از زمین خواری و موقوفه خواری بسیار مهم و تاثیرگذار است.

وی با اشاره به برنامه این سازمان برای اخذ سند مالکیت موقوفات تصریح کرد : از ابتدای انقلاب تاکنون ۵۷ درصد موقوفات سند دار شده است که ۳۰ درصد اسناد موقوفات در چند سال اخیر اخذ شده است که البته ۸ هزار پرونده موقوفات در محاکم قضایی نیز وجود دارد که باید برای آنها چاره اندیشی شود تا حقوق مردم و موقوفات رعایت شود.

ربیعی با اشاره به اینکه ۵۱۳ پروژه سرمایه گذاری در موقوفات با حجم ریالی ۵ هزار و ۸۷۵ میلیارد تومان توسط معاونت بهره وری اقتصادی اوقاف پیش بینی شده، گفت: تا سال ۹۴، ۱۶۰ پروژه از این تعداد به اتمام رسید و ۳۵۰ پروژه نیز در حال انجام است.

سخنگوی سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به اینکه اخذ مفاصا حساب یکی از روش های شفاف سازی مالی است، افزود: تا پیش از سال ۸۸ حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد موقوفات مفاصا حساب اخذ می کردند، اما امروز با تلاش های صورت گرفته اخذ مفاصا حساب به روز و سالیانه شده است و هیچ گونه عقب ماندگی در این زمینه وجود ندارد.

وی با اشاره به برنامه های تبیلغی و ترویجی سازمان اوقاف در خصوص سنت حسنه وقف گفت: تا پیش از سال ۸۸ سالانه حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ وقف جدید در کشور بصورت انتفاعی به ثبت می رسید اما با انجام برنامه های تبلیغی و اطلاع رسانی این رقم در سالهالی اخیر بیش از ۱۰ برابر شده است و در سال ۹۳، ۴۳۰۰ وقف جدید با نیات مورد نیاز کشور به ثبت رسید.

ربیعی با اشاره به فعالیت دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم با ۲۲ دانشکده در کشور افزود : این دانشگاه تاکنون ۱۳ هزار و ۱۸۵ دانشجو جذب کرده است و ۸ هزار و ۸۲۲ نفر نیز از آنها فارغ التحصیل شده اند که ۴۳۰۰ نفر در مقطع کارشناسی و بقیه در مقطع کارشناسی ارشد بوده اند و هم اکنون ۳۵ دانشجو نیز در مقطع دکترا این دانشگاه در حال تحصیل هستند.

سخنگوی سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به اینکه سالهای قبل ۳۶ هزار نفر در سال ۸۸ در مسابقات قرآن شرکت کردند، افزود: این رقم در سال ۹۳ به یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر رسید و هدف ما شرکت ۵ میلیون نفر است و همچنین در زمینه چاپ قرآن نیز سالانه یک میلیون جلد قرآن کریم به چاپ می رسد.

وی اضافه کرد : طرح ملی تربیت حافظان قرآن کریم نیز برای نخستین بار توسط سازمان اوقاف در راستای مطالبه تربیت ۱۰ میلیون نفری حافظ قرآن از سوی مقام معظم رهبری اجرایی شد که از سال ۹۱ تاکنون یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در این طرح ثبت نام کرده اند.

ربیعی با اشاره به راه اندازی سامانه جامع مدیریت موقوفات و بقاع متبرکه و فعالیت آن در ۷۵۰ نقطه کشور گفت: امروز می توان گفت ریل مدیریتی اوقاف از مدیریت سنتی به مدیریت مدرن مبدل شده است که در پی راه اندازی این سامانه، سیستم یکپارچه مالی و شفاف سازی امور مالی در اوقاف محقق شده است.