به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه تیم ملی کشتی فرنگی ایران نتوانست در مسابقات جام جهانی در آمریکا به نتایج قابل قبولی دست پیدا کند و بدون کسب مدال طلا به ایران بازگشت، مسئولان وزارت ورزش و جوانان رئیس فدراسیون کشتی را احضار کردند تا در مورد این نتایج و تغییرات احتمالی با وی گفتگو کنند.

پس از این نشست بود که اعلام شد رسول خادم قول داده است تا تغییراتی را در کادر فنی تیم ملی کشتی ایجاد کند.

به دنبال آن شورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد هم تشکیل جلسه داد و به طور رسمی از محمد بنا دعوت کرد تا برنامه هایش را برای هدایت تیم ملی کشتی فرنگی ارائه کند.

گزینه اول فدراسیون کشتی روز شنبه برنامه اش را به طور مکتوب به فدراسیون ارائه کرد و امروز یکشنبه نشستی بین محمد بنا و رسول خادم برگزار شد و طرفین برای همکاری به توافق رسیدند.

در پایان این جلسه مقرر شد محمد بنا اسامی کادر فنی خود را جهت تأیید به شورای فنی تیم های ملی کشتی فرنگی ارائه کند و اردوی این تیم به عنوان اردوی هماهنگی از روز ۱۲ مهرماه آغاز شود.