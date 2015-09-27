به گزارش خبرنگار مهر، سعید علی تاجر بعدازظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه بابیان اینکه هشتمین اجلاس اوراسیا با حضور محققانی از دانشگاه‌های چین، ژاپن، روسیه، علم و صنعت و بوعلی سینا برگزار می‌شود به نقش دانشگاه بوعلی سینا در این اجلاس اشاره کرد و افزود: علاوه بر دانشگاه بوعلی سینا جلساتی نیز در سازمان‌ها برگزار شد تا این اجلاس به نحو احسن برگزار شود.

وی بابیان اینکه رسالت دانشگاه اقدامات علمی و انتقال دانش اساتید ایرانی به اجلاس است، عنوان کرد: لازم بود که در این اجلاس اطلاعات موردنظر در رابطه با همدان به محققان ارائه شود و از طرفی نیز تبادل اطلاعات نیز داشته باشیم.

دبیر علمی فروم هشتمین اجلاس رشد و توسعه شهری و حفاظت از بافت تاریخی در حوزه اوراسیا بابیان اینکه یکی از اهداف دانشگاه بوعلی سینا حفظ ارتباطات بین‌المللی است، بیان داشت: استمرار ارتباطات و آموزش‌ها یکی از اولویت‌های ما به شمار می‌رود و هدف این نیست که در چند روز مشکلات شهری برطرف شود بلکه مشکلات نیاز به استمرار ارتباطات دارند.

سعید علی تاجر با تأکید بر اینکه مدیریت شهری همدان نیاز به دستاوردهای بین‌المللی در شهرسازی و برقراری ارتباط دارد، یادآور شد: مشکلات شهری هرلحظه تغییر می‌کند و شهر تبلور اندیشه و موجود زنده است که به‌طور دائم باید طراحی شود.

وی بابیان اینکه ماهیت شهر جاری و ساری است، گفت: درزمینهٔ سیاست‌گذاری‌ها ما نقشی نداریم لذا تلاش می‌کنیم با ارائه پیشنهاد‌هایی قوانین را تغییر دهیم.

دبیر علمی فروم هشتمین اجلاس رشد و توسعه شهری و حفاظت از بافت تاریخی در حوزه اوراسیا با تأکید بر اینکه طرح تفضیلی شهر همدان مشکلاتی دارد، افزود: پیشنهاد‌هایی در این خصوص ارائه داده‌ایم لذا طرح‌های ما در صورتی قابل‌اجرا خواهد بود که اعتبارات آن تأمین شود.

سعید علی تاجر بابیان اینکه شهرداری همدان دارای مناطق مختلف است، اظهار داشت: در این راستا پیشنهادی مبنی بر ایجاد شهرداری بافت تاریخی به شهرداری همدان ارائه‌شده است تا در توسعه شهری و ساخت‌وسازها بافت تاریخی حفظ شود.

وی با تأکید بر اینکه همدان باید به سمتی برود که به یک برند بین‌المللی تبدیل شود بیان داشت: شهر یزد یکی از شهرهای موفق درزمینهٔ حفظ بافت تاریخی است چراکه در این شهر، شهرداری ناحیه تاریخی دارد لذا اگر می‌خواهیم همدان به یک برند تبدیل شود باید یک شاخص را در نظر بگیریم و باید برند سازی را در همدان موردتوجه قرار دهیم.

وی به مفهوم معماری ایرانی، اسلامی نیز اشاره کرد و بابیان اینکه این دو بخش قابل‌تفکیک از یکدیگر نیستند، افزود: آنچه شهر را ایرانی و اسلامی می‌کند مفاهیمی است که در شهر وجود دارد.

دبیر علمی فروم هشتمین اجلاس رشد و توسعه شهری و حفاظت از بافت تاریخی در حوزه اوراسیا هم‌نشین شدن مدیریت قدیم و جدید را از معضلات بافت شهری عنوان کرد و اظهار داشت: در کمتر شهری دیده می‌شود که یک میدان و ۶ خیابان، بافت تاریخی شهر را از هم بپاشند.

سعید علی تاجر با تأکید بر اینکه محلات قدیمی شهر تنها شکل و شمایل نیست بلکه ارتباطات فرهنگی و مناسبات اجتماعی را شامل می‌شود بیان داشت: با ایجاد خیابان‌هایی به عرض ۳۰ متری محلات همدان از هم دور شدند و مناسبات فرهنگی آن‌ها نیز از بین رفت.