محمد خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس آخرین اخبار تعداد کشته های استان لرستان در حادثه منا به ۹ نفر افزایش یافته است.

وی عنوان کرد: همچنین تعداد مفقودان لرستانی در این حادثه نیز از کاروان های الیگودرز، ازنا و دورود ۱۵ نفر و از کاروان بروجرد نیز ۶ نفر است.

مدیر کل حج و زیارت استان لرستان افزود: در حادثه منا مصطفی موسوی، قنبر رحمانی و علی رازانی از کاروان های اعزامی الیگودرز، ازنا و دورود و همچنین عباس گودرزی، رضا رحیمیان ثابت، مرادعلی نصرالهی، محمد موسی کرمی و سید محمود شجاعی از کاروان های اعزامی شهرستان بروجرد کشته شده اند.

خسروی یادآور شد: در مجموع شش کاروان از استان لرستان با ۸۴۰ نفر به سرزمین وحی مشرف شده اند.