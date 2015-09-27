محمدرضا دشتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پرده ‌خوانی غدیر یکی از برنامه ‌های تدارک دیده شده به مناسبت دهه امامت و ولایت در ستاد مبشر غدیر است و قرار است در ۱۵ مدرسه اجرا شود.

وی عنوان کرد: این برنامه از امروز تا هشتم مهرماه به مدت چهار روز در دبیرستان‌های دخترانه و پسرانه اجرا می‌شود و این برنامه در هر روز برای سه مدرسه اجرا خواهد شد.

دشتی با بیان اینکه این برنامه با هدف آگاهی دانش‌آموزان از واقعه غدیر اجرا می‌شود، خاطرنشان کرد: در این برنامه، افراد آگاه نسبت به واقعه غدیر که دارای تسلط کافی در این زمینه هستند، به مدت یک ساعت از روی پرده‌های نقاشی، این واقعه مهم تاریخی را نقالی می‌کنند.

دبیر ستاد مبشر غدیر شهرداری یزد از همکاری آموزش و پرورش در اجرای این برنامه قدردانی کرد و اظهار داشت: با توجه به اهمیت واقعه غدیر، امیدواریم در آینده این قبیل برنامه‌ها را برای دانش‌آموزان بیشتری در سطح شهر یزد اجرا کنیم.

وی یادآور شد: در ایام دهه امامت و ولایت در مجموع ۲۳ عنوان برنامه توسط ستاد مبشر غدیر در سطح شهر یزد اجرا می‌شود که بر اساس برآوردهای اولیه، این برنامه‌ها بالغ بر ۱۹۰ هزار مخاطب دارند.