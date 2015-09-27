به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم فریدی عصر یکشنبه در جلسه بررسی مشکلات شهرک های صنعتی اردبیل افزود: تمام دستگاه های اجرایی و نظارتی استان باید برای فعال سازی واحدهای راکد استان بسیج شده و با حمایت ویژه وارد عمل شوند.

وی با بیان اینکه این حمایت ها باید بیشتر از سوی بانک ها اعمال شود، یادآور شد: اگر این حمایت ها همه جانبه و یکدست نباشد بی شک واحدهای دچار رکود احیا و فعال نخواهند شد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان با تاکید بر اینکه چتر حمایتی برای اینگونه واحدها به ویژه از سوی بخش اقتصادی باید بیشتر گسترده شود، تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد واحدهای صنعتی و تولیدی این استان مشکلات نقدینگی دارند.

وی تاکید کرد: در این راستا شرکت شهرک های صنعتی استان تلاش کرده با بهره گیری از اعتبارات و تسهیلات بانکی واحدهای صنعتی و تولیدی مشکل دار به ویژه در بحث نقدینگی را مورد حمایت قرار دهد تا این اقدام نیاز به ورود سایر بخش ها دارد.

فریدی با بیان اینکه برخی از واحدهایی که مشکل نقدینگی دارند نتوانسته اند از تسهیلات ارائه شده استفاده کنند، یادآور شد: اینگونه واحدها به دلیل اینکه در پرداخت وام های قبلی خود مشکل داشته اند، از این تسهیلات نمی توانستند استفاده کنند.