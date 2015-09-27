تیم ملی ایران از صعود به نیمه نهایی بازماند/ تلاش برای رده پنجم

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین دیدار از روز دوم بیست و دومین دوره مسابقات تنیس روی میز قهرمانی آسیا در تایلند ساعتی پیش میان دو تیم ایران و ژاپن برگزار شد. این دیدار در چارچوب مرحله یک چهارم نهایی مسابقات و برای تعیین یکی از تیم‎های راه‎یافته به مرحله نیمه نهایی برگزار شد که طی آن ملی‎پوشان ایران با نتیجه ۳ بر صفر متحمل شکست شدند.

نوشاد و نیما عالمیان همراه با افشین نوروزی سه بازیکن ملی‎پوش ایران بودند که در این دیدار مقابل حریفان ژاپنی خود شکست خوردند.

بدین ترتیب تیم ملی تنیس روی میز ایران که با برتری برابر قزاقستان و کره‎شمالی راهی جمع هشت تیم برتر مسابقات قهرمانی آسیا شده بود از صعود به مرحله نیمه نهایی بازماند. این تیم روز دوشنبه برای تعیین رده‎بندی تیم‎های پنجم تا هشتم مسابقات به مصاف هنگ‎کنگ خواهد رفت.

تیم ایران در صورت پیروزی در این دیدار برای کسب جایگاه پنجم رقابت‎ها با برنده دیدار دو تیم هند و سنگاپور دیدار می‎کند و در غیر اینصورت با بازنده دیدار این دو تیم برای کسب جایگاه هفتم رقابت خواهد داشت.