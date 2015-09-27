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۵ مهر ۱۳۹۴، ۱۹:۰۱

تنیس روی میز قهرمانی آسیا - تایلند؛

تیم ملی ایران از صعود به نیمه نهایی بازماند/ تلاش برای رده پنجم

تیم ملی ایران از صعود به نیمه نهایی بازماند/ تلاش برای رده پنجم

تیم ملی تنیس روی میز ایران با متحمل شدن شکست برابر ژاپن از صعود به جمع چهار تیم برتر مسابقات قهرمانی آسیا بازماند.

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین دیدار از روز دوم بیست و دومین دوره مسابقات تنیس روی میز قهرمانی آسیا در تایلند ساعتی پیش میان دو تیم ایران و ژاپن برگزار شد. این دیدار در چارچوب مرحله یک چهارم نهایی مسابقات و برای تعیین یکی از تیم‎های راه‎یافته به مرحله نیمه نهایی برگزار شد که طی آن ملی‎پوشان ایران با نتیجه ۳ بر صفر متحمل شکست شدند.

نوشاد  و نیما عالمیان همراه با افشین نوروزی سه بازیکن ملی‎پوش ایران بودند که در این دیدار مقابل حریفان ژاپنی خود شکست خوردند.

بدین ترتیب تیم ملی تنیس روی میز ایران که با برتری برابر قزاقستان و کره‎شمالی راهی جمع هشت تیم برتر مسابقات قهرمانی آسیا شده بود از صعود به مرحله نیمه نهایی بازماند. این تیم روز دوشنبه برای تعیین رده‎بندی تیم‎های پنجم تا هشتم مسابقات به مصاف هنگ‎کنگ خواهد رفت.

تیم ایران در صورت پیروزی در این دیدار برای کسب جایگاه پنجم رقابت‎ها با برنده دیدار دو تیم هند و سنگاپور دیدار می‎کند و در غیر اینصورت با بازنده دیدار این دو تیم برای کسب جایگاه هفتم رقابت خواهد داشت.  

کد مطلب 2926100
زینب حاجی حسینی

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