تیم ملی ایران از صعود به نیمه نهایی بازماند/ تلاش برای رده پنجم

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین دیدار از روز دوم بیست و دومین دوره مسابقات تنیس روی میز قهرمانی آسیا در تایلند ساعتی پیش میان دو تیم ایران و ژاپن برگزار شد. این دیدار در چارچوب مرحله یک چهارم نهایی مسابقات و برای تعیین یکی از تیمهای راهیافته به مرحله نیمه نهایی برگزار شد که طی آن ملیپوشان ایران با نتیجه ۳ بر صفر متحمل شکست شدند.
نوشاد و نیما عالمیان همراه با افشین نوروزی سه بازیکن ملیپوش ایران بودند که در این دیدار مقابل حریفان ژاپنی خود شکست خوردند.
بدین ترتیب تیم ملی تنیس روی میز ایران که با برتری برابر قزاقستان و کرهشمالی راهی جمع هشت تیم برتر مسابقات قهرمانی آسیا شده بود از صعود به مرحله نیمه نهایی بازماند. این تیم روز دوشنبه برای تعیین ردهبندی تیمهای پنجم تا هشتم مسابقات به مصاف هنگکنگ خواهد رفت.
تیم ایران در صورت پیروزی در این دیدار برای کسب جایگاه پنجم رقابتها با برنده دیدار دو تیم هند و سنگاپور دیدار میکند و در غیر اینصورت با بازنده دیدار این دو تیم برای کسب جایگاه هفتم رقابت خواهد داشت.
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