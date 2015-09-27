به گزارش خبرنگار مهر، احمد اصغری مهرآبادی در حاشیه افتتاح ۴۳۴۸ واحد مسکن مهر در استان قزوین در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت: از مجموع دو میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکن مهر که از آغاز این طرح پیش بینی شده بود تاکنون یک میلیون و ۸۲۰ هزار واحد به اتمام رسیده و واگذار شده است.

مهرآبادی بیان کرد: حدود ۴۸۰ هزار واحد مسکن مهر باقیمانده که در مراحل مختلف ساخت بوده که ۲۳۰ هزار واحد در مرحله نازک کاری است که با مصوبه شورای پول و اعتبار و مشمول شدن همه واحدها در استفاده از تسهیلات ۳۰ میلیون تومانی امیدواریم همه واحدها را تکمیل کنیم.

وی افزود: حدود ۱۰۰ هزار واحد در مرحله سفت کاری و اسکلت سقف بوده که با تاکید دولت برنامه ما این است تا در پایان سال ۹۵ همه واحدهای مسکن مهر را تکمیل کرده و تحویل دهیم و پرونده مسکن مهر را ببندیم.

مجری ویژه و قائم مقام وزیر در طرح مسکن مهر یادآورشد: تاکنون یک میلیون و ۵۶۰ هزار واحد مسکن مهر افتتاح شده و تا پایان مهر ماه ۴۰ هزار واحد دیگر افتتاح می شود و تا دهه فجر تلاش می کنیم ۲۰۰ هزار واحد دیگر تکمیل شده و به مردم واگذار شود.

مهرآبادی در خصوص مشکلات زیربنایی واحدهای مسکن مهر تصریح کرد: در خصوص خدمات زیربنایی در حال حاضر ۲۳۰ هزار واحد داریم که ساخت آنها تکمیل شده اما به دلیل نبود خدمات زیربنایی امکان واگذاری و اسکان ندارد که دولت می خواهد کمک کند تا این مشکل هم برطرف شود.

وی اضافه کرد: دولت در شهریور ماه ۵۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل شبکه فاضلاب این پروژه ها اختصاص داد و وزیر راه و شهرسازی هم برای کمک به خدمات زیربنایی که در ردیف وظایف ما نیست به مدیرعامل سازمان زمین و مسکن دستور دادند از محل فروش اراضی کمک شود تا در واحدهایی که آماده شده خدمات زیربنایی نیز تکمیل شده و به متقاضیان واگذار شود.

وی افزود: وضعیت استان قزوین از استانهای موفق کشور در اجرای مسکن مهر است و پیشرفت فیزیکی کشور در مسکن مهر ۸۸ درصد و استان قزوین ۹۴ درصد است. از ۶۰ هزار واحدی که سهم استان است با افتتاح امروز حدود ۴۶ هزار واحد دراستان به بهره برداری رسیده و ۱۴ هزار واحد باقی می ماند که ۱۳ هزار واحد تا آخر پاییز به پایان می رسد و یک هزار واحد برای سال آینده باقی می ماند.

وی گفت: وزارت راه و شهرسازی ساخت ۴۳۹ باب مدرسه را از منابع داخلی شروع کرده است که با افتتاح دو واحد در قزوین ۱۵۳ باب مدرسه به بهره برداری رسیده و بقیه را تا پایان سال ۹۵ به پایان می رسانیم.

مهرآّبادی اظهارداشت: همچنین ساخت ۴۰۵ باب مسجد توسط وزارت راه و شهرسازی شروع شده که ۹ باب در قزوین است. ۱۸ باب مدرسه هم در قزوین در شهرک مهرگان ساخته شده، شش باب درمانگاه در مهرگان به بهره برداری رسیده و یک باب کلانتری دایر شده است.

وی اضافه کرد: همچنین در پروژه های مسکن سراسر کشور ۵۰ باب کلانتری در دست ساخت داریم و همزمان با ساخت واحدهای مسکونی احداث واحدهای خدمات عمومی را آغاز کرده ایم.

مهرآبادی اظهارامیدواری کرد با عزم دولت و تلاش وزارت راه و شهرسازی تا پایان سال ۹۵ همه واحدهای مسکن مهر به متقاضیان واگذار شود.