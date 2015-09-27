به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد باقر حسینی سیر شامگاه یکشنبه در آئین بازگشایی سینما فلسطین همدان از قائم مقام حوزه هنری کشور که در جلسه حاضر بود خواست تا سالن سینما سر جای خود باقی بماند اما سالن دوم به عنوان تماشاخانه حوزه هنری استفاده شود.

وی ادامه داد: در صورت تبدیل سالن دوم سینما فلسطین به تماشاخانه حوزه هنری اجرای روزانه تئاتر در این سالن انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه سینما تئاتر فلسطین از گذشته با این نام مطرح بوده است کما اینکه سینما قدس همدان سینما تئاتر است، بیان کرد: ابتدا سینما قدس همدان در قالب دو سالن در سال ۸۶ مورد بازسازی قرار گرفت.

رئیس حوزه هنری استان همدان با بیان اینکه سالن یک سینما قدس ۴۰۰ نفر گنجایش دارد و مورد استقبال مردم و شناخته شده است، بیان کرد: سینما بهمن ملایر نیز در سال ۸۹ بازسازی شد و امسال نیز سینما فلسطین همدان پس از ۹ سال بازگشایی شد.

حسینی سیر با بیان اینکه سینما فلسطین همدان در سال ۸۵ بعد از اکران فیلم کافه ستاره تعطیل شد، عنوان کرد: سینما فلسطین در این مدت متاسفانه در گردونه جشنواره ها قرار نگرفت.

وی با بیان اینکه برای بازسازی سینما فلسطین به صورت قطره ای بودجه داده می شد تا اینکه در سال ۹۲ و سال گذشته با مساعدت استاندار همدان، موسسه سوره و حوزه هنری اعتباری برای بازسازی سینما فلسطین در نظر گرفته شد.

رئیس حوزه هنری استان همدان با اشاره به اینکه اعتبار داده شده برای بازسازی سینما فلسطین در سال ۹۲ و ۹۳ یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بود، ادامه داد: تجهیزات سینما نصب شده اما بدهی ها باقی مانده است.

محمد باقر حسینی سیر با بیان اینکه سینما قدس همدان در حال فعالیت است و درخواست داریم که این سینما به عنوان پردیس سینمایی همدان در اختیار قرار گرفته شود، بیان کرد: نباید اجازه داد سینماها خراب شود مانند سینمایی که به جای آن پاساژ شهر آرا ساخته شد.

وی با بیان اینکه سینما ها به حوزه هنری سپرده شده است، عنوان کرد: سینماهایی که به حوزه هنری سپرده شده است مورد بازسازی قرار می گیرد.