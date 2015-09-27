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۵ مهر ۱۳۹۴، ۲۰:۴۱

مدیر کل ورزش و جوانان لرستان:

اتاق فکر رفع مشکلات حوزه جوانان لرستان راه‌اندازی شد

اتاق فکر رفع مشکلات حوزه جوانان لرستان راه‌اندازی شد

خرم آباد - مدیرکل ورزش و جوانان لرستان از راه اندازی اتاق فکر رفع مشکلات حوزه جوانان این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی یاور عزیزپور شامگاه یکشنبه در اولین جلسه اتاق فکر برای رفع مشکلات جوانان لرستان اظهار داشت: به عنوان کسی که از دانشگاه وارد ورزش و جوانان شدم معتقدم باید بااستفاده صاحبان اندیشه و دانشگاهیان برنامه های مدون، استراتژیک و بلندمدت برای جوانان استان طراحی کنیم.

وی با بیان اینکه خروجی برنامه های طراحی شده باید گرهی از مشکلات جوانان و مسائل فرهنگی استان را باز کند، عنوان کرد: بحث های کارشناسی در مورد تفکیک وزارت جوانان از ورزش در وزارت تدوین شده و به زودی در دولت مطرح خواهد شد.

مدیرکل ورزش و جوانان لرستان ادامه داد: ستاد ساماندهی امور جوانان متشکل از حدود ۲۳ دستگاه است که ۱۸ دستگاه آن دارای اعتبار و ردیف برای هزینه در حوزه جوانان هستیم.

عزیزپور با بیان اینکه ورزش و جوانان نقش دبیرخانه ستاد ساماندهی امور جوانان را دارد، تصریح کرد: ما به عنوان دبیرخانه فعالیت های این حوزه را رصد، عملکردها را پایش و مصوبات را پیگیری می کنیم تا با این رویکرد و  انسجام و هم افزایی برنامه ها را به بهترین حالت پیش ببریم.

وی با اشاره به اینکه خلا این اتاق فکر در استان احساس می شد، افزود: علاوه بر جلسات کارگروه های زیرمجموعه این اتاق فکر، جلسات عمومی هر ماه یک بار برگزار خواهند شد.

کد مطلب 2926138

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