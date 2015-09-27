به گزارش خبرنگار مهر، علی یاور عزیزپور شامگاه یکشنبه در اولین جلسه اتاق فکر برای رفع مشکلات جوانان لرستان اظهار داشت: به عنوان کسی که از دانشگاه وارد ورزش و جوانان شدم معتقدم باید بااستفاده صاحبان اندیشه و دانشگاهیان برنامه های مدون، استراتژیک و بلندمدت برای جوانان استان طراحی کنیم.

وی با بیان اینکه خروجی برنامه های طراحی شده باید گرهی از مشکلات جوانان و مسائل فرهنگی استان را باز کند، عنوان کرد: بحث های کارشناسی در مورد تفکیک وزارت جوانان از ورزش در وزارت تدوین شده و به زودی در دولت مطرح خواهد شد.

مدیرکل ورزش و جوانان لرستان ادامه داد: ستاد ساماندهی امور جوانان متشکل از حدود ۲۳ دستگاه است که ۱۸ دستگاه آن دارای اعتبار و ردیف برای هزینه در حوزه جوانان هستیم.

عزیزپور با بیان اینکه ورزش و جوانان نقش دبیرخانه ستاد ساماندهی امور جوانان را دارد، تصریح کرد: ما به عنوان دبیرخانه فعالیت های این حوزه را رصد، عملکردها را پایش و مصوبات را پیگیری می کنیم تا با این رویکرد و انسجام و هم افزایی برنامه ها را به بهترین حالت پیش ببریم.

وی با اشاره به اینکه خلا این اتاق فکر در استان احساس می شد، افزود: علاوه بر جلسات کارگروه های زیرمجموعه این اتاق فکر، جلسات عمومی هر ماه یک بار برگزار خواهند شد.