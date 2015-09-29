خبرگزاری مهر-گروه استانها: وقتی از شهرستان ملایر به سمت جوزان حرکت میکنی به یکی از روستاهای خوش آبوهوای ملایر میرسی که درخشش خوشههای طلایی انگور باغهای این روستا را فراگرفته و چشم رهگذران را به خود خیره میسازد.
در کوچههای خاکی روستا، از کنار هر خانه ای که عبور میکنی دیگهای مسی و زنان در تکاپو نظرت را به خود جلب میکند، مردم صبور و مهربان روستا لبخند میزنند و هر یک با گرمی تو را به داخل خانه دعوت میکنند.
گوشه حیاط سبدهای انگور کشمشی چنان برقی دارد که هر بینندهای را به سمت خود صدا میزند، خانم مانیزانی به گرمی خوشهای انگور تعارف میکند و کنارت مینشیند، از او در مورد دیگها و حوضچهای که داخل آن پر از انگور است میپرسی و او لبخندزنان میگوید اینها برای جشن «شیرهپزی» آماده میشود.
سکینه ملاردی از آیین سنتی «شیرهپزی» مانیزان سخن میگوید و با اشاره به اینکه مانیزان به پایتخت «شیره» معروف است، میگوید: ابتدا انگورهای كشمشی را از باغ چیده و در سبدهای مخصوص حمل انگور، از باغ به خانه میآوریم. انگورها را شسته و در حوض مخصوص میریزیم و با چكمه انگورها را بهاصطلاح لگدكوب میكنند تا کاملاً آب انگور گرفته شود. آب انگور بهدستآمده، از دریچه كوچک حوضچه خارج و در ظرفی جمع شده سپس همه آب انگور را در ظرفهای پلاستیكی ریخته و به آن مقداری پودر آهک اضافه میكنند و تا صبح فردا به آب انگور دست نمیزنند.
زن مانیزانی ادامه میدهد: صبح روز بعد آب انگور زلالشده را، در دیگهای مخصوص شیرهپزی ریخته و آن را روی كوره گذاشته تا کاملاً بجوشد و حین جوشیدن آن را کاملاً هم میزنند تا نسوزد و شیره خوشرنگ شود.
آئین سنتی «شیرهپزی» در روستای مانیزان ملایر قدمتی ۷۰۰ ساله دارد و این آئین در فهرست ملی به ثبت رسیده است، از طرفی با توجه به استقبال زیاد گردشگران از این آئین سنتی هرساله «جشنواره شیرهپزی مانیزان» هنگام برداشت انگور و در مهرماه برگزار میشود.
شیره مانیزان یکی از مرغوبترین شیرههای کشور بوده که بهعنوان سوغات استان همدان در بین مردم طرفداران زیادی را دارد.
ششمین جشنواره «شیرهپزی» مانیزان امسال نیز در روستای مانیزان برگزار شد که این آیین با آدابورسوم خاصی همراه است.
مردم روستا با زحمت و تلاش انگور کشمشی را در مراحلی به شیره تبدیل میکنند که کیفیت آن بسیار بالا است و وجود آیین سنتی شیرهپزی در این روستا و از طرفی تولید شیره میتواند عامل مهمی در جذب گردشگر به این روستا است.
اما روستای مانیزان استان همدان نیز همانند سایر روستاهای هدف گردشگری فاقد امکانات زیرساختی و یا امکانات رفاهی و یا اقامتی برای جذب گردشگر است و از سویی باوجود قدمت آیین شیرهپزی در این روستا، روستای مانیزان و آیین شیرهپزی آن، هنوز به سایر استانها و یا حتی گردشگران خارجی معرفی نشده است.
وجود این آیین سنتی در روستای هدف گردشگری مانیزان شهرستان ملایر میتواند پتانسیل خوبی برای معرفی استان همدان و جذب گردشگر به این منطقه باشد اما این روستا نیز مانند سایر روستاهای هدف گردشگری استان همدان با بیمهری روبرو است و بااینکه هرساله گردشگران زیادی برای تماشای آئین سنتی شیرهپزی و خرید شیره به این روستا میآیند هنوز هم روستا فاقد امکانات زیرساختی و موردنیاز است.
مردم روستا و گردشگرانی که از مناطق مختلف برای دیدن این آئین سنتی به روستا آمدند در میدان مرکزی روستا که محوطهای بزرگ در وسط روستا است جمع میشوند، در کنار مردم روستا مسئولان میراث فرهنگی استان و شهرستان ملایر نیز حضور پیدا میکنند.
دخترانی که لباس محلی به تن دارند با نواخته شدن موسیقی سنتی ایرانی درحالیکه سبدهای انگور در دست دارند وارد میدان میشوند و سپس مردم نیز به دنبال آنها وارد خانهای میشوند که دیگهای مسی روی اجاق قرار دادهشده است، در اینجا بازار خرید شیره داغ داغ است و گردشگران و مهمانان «شیره ناب مانیزانی» را بهعنوان سوغات مانیزان همراه خود حمل میکنند.
مدیرکل میراث فرهنگی صنایعدستی و گردشگری استان همدان در خصوص برگزاری جشنواره «شیرهپزی» مانیزان به خبرنگار مهر گفت: یکی از برنامههای میراث فرهنگی برگزاری چنین جشنوارههایی برای معرفی پتانسیلهای استان همدان است که برای جذب گردشگر نیز میتواند زمینهساز باشد و البته نیاز به تبلیغ در خارج از استان دارد.
ریحان سروش مقدم با اشاره به اینکه شیره یکی از خوراکیهای سنتی منطقه مانیزان است، بیان داشت: به همین خاطر انگور و محصولاتی که از انگور میگیرند و بهویژه شیره از ارزش خاصی بین مردم برخوردار است.
مدیرکل میراث فرهنگی صنایعدستی و گردشگری استان همدان ادامه داد: در سالهای اخیر بهویژه در چهار سال گذشته اقداماتی انجام شد تا مانع از فراموششدن فرهنگ شیرهپزی شود.
سروش مقدم در ادامه سخنان خود عنوان کرد: خوشبختانه آئین شیرهپزی به نام شهرستان ملایر با پایلوت روستای مانیزان به ثبت آثار ملی رسیده است.
وی بابیان اینکه جشنواره شیرهپزی از سال ۱۳۸۰ آغازشده است، بیان داشت: مراسم شیرهپزی قدمتی بیش از ۷۰۰ سال دارد و در این منطقه علاوه بر آئین شیرهپزی جشنهای مختلفی مانند جشن برداشت انگور را هم از سوی روستاییان برگزار میشده است.
معاون گردشگری میراث فرهنگی استان همدان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه برگزاری جشنوارههای مختلف باعث جذب گردشگر به استان همدان میشود، بیان داشت: استان همدان دارای جاذبههای مختلف و آئینهایی است که هر یک نهتنها در کشور بلکه در دنیا نیز بینظیر است.
علی خاکسار در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه جشنواره «شیرهپزی» برای ششمین سال متوالی مهرماه امسال در روستای هدف گردشگری مانیزان برگزار شد، گفت: این جشنواره همهساله تعداد گردشگران بیشتری را به خود جذب میکند.
وی بیان داشت: امسال علاقهمندان زیادی از خارج از استان همدان برای شرکت در این جشنواره حضور پیدا کردند که انتظار میرود در سالهای آینده با همکاری و ورود جدی بخش خصوصی، این جشنواره بهصورت گستردهتری برگزار شود.
وی افزود: برنامههای جنبی مختلفی در جشنواره شیرهپزی سنتی ملایر اجرا خواهد شد که هر یک از این برنامهها، آدابورسوم این شهرستان را بهنوعی بیان میکنند.
با این تفاسیر آنچه در کنار این آئین سنتی ۷۰۰ ساله به چشم میخورد، کمبودها، کاستیها و بیمهریها به روستای مانیزان است چراکه مانیزان بهعنوان یکی از روستاهای هدف گردشگری استان همدان فاقد امکانات و زیرساختهای لازم است درحالیکه کیفیت شیره مانیزان و طرفدارانی که این محصول دارد میتواند علاوه برجذب گردشگر منبع اشتغالی برای مردم این روستا شود.
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