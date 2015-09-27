روحانی: مشکلات خاورمیانه به حاشیه مدیترانه منتقل خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی روز یکشنبه در دیدار نخست وزیر ایتالیا گفت : باید به سرعت در دوره جدید، عقب ماندگی ها جبران شود و گام هایی عملی برای تقویت همکاریها برداریم. در این میان با توجه به اینکه برخی شرکتهای ایتالیایی در زمینه نفت و گاز و صنایع سنگین، سوابق فعالیت و همکاری با ایران داشته اند، زمینه برای فعالیت و رقابت آنها در اقتصاد ایران هموارتر است.

رییس جمهور با بیان اینکه زمینه های زیادی برای سرمایه گذاری در بخش های نفت و گاز تا پتروشیمی، حمل و نقل و صنایع و معادن در ایران وجود دارد، اظهارداشت: البته در دوران جدید ما علاقه مند هستیم که شرکت های برتر ایتالیایی، در کنار سرمایه گذاری، انتقال تکنولوژی داشته باشند و روی تولید مشترک محصولاتی برای داخل و صادرات تمرکز کنند.

روحانی همچنین توسعه همکاری فرهنگی، علمی و دانشگاهی را برای تعمیق و توسعه همه جانبه روابط تهران - رم ضروری خواند.

رییس جمهور در ادامه به مشکلات خاورمیانه اشاره کرد و اظهارداشت: تردیدی نباید داشت که شرایط نامساعد خاورمیانه به سرعت مشکلات را به حاشیه مدیترانه نیز منتقل خواهد کرد و در این میان همفکری و همراهی ایران و ایتالیا می تواند به کاهش تنش ها در خاورمیانه کمک کند.

نخست وزیر ایتالیا نیز در این دیدار اعلام کرد که کشورش بزودی یک هیات بزرگ و فوق العاده مهم را در بخش های صنعت، محیط زیست، خودروسازی، نفت و گاز، لوازم پزشکی و معدن و هر بخشی که ایران اولویت بداند، راهی تهران خواهد کرد.

"ماتئو رنزی" افزود: به شرکتهای ایتالیایی تاکید خواهم کرد که بکوشند با یاری شرکتهای ایرانی، فعالیتهای مشترک ارزشمندی را برای حضور قدرتمندتر در بازارهای جهانی طراحی کنند و شرکتهای مهم ایتالیا مایلند سریعا وارد بازار ایران شوند.

وی تصریح کرد: سفر آینده شما به ایتالیا روابط دو کشور را بیش از پیش توسعه خواهد داد.

رنزی همچنین به ضرورت توسعه همکاریهای فرهنگی دو کشور اشاره کرد و گفت: ایران و ایتالیا گنجینه بشریت هستند و باید از این زیر ساخت تمدنی برای ساختن آینده بهتر استفاده کنیم.

نخست وزیر ایتالیا با اشاره به معضل تروریسم گفت: در حوزه سیاست خارجی تلاش داریم با همکاری ایران بیشتر روی مسایل منطقه و مدیترانه متمرکز شویم.

وی در ابتدای سخنان خود کشته و مجروح شدن تعدادی زیادی از حجاج کشورمان در حادثه منا را به رییس جمهور تسلیت گفت.