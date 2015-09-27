وزیر بهداشت شایعه مسمومیت زائران با گاز سمی را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی در پاسخ سئوالی مبنی بر شايعه امكان مسموميت زائران را مطرح كرد، گفت: چنين اتفاقي غير ممكن است و بدون شك فاجعه اندوهبار منا به دلايل ديگري رخ داده است كه عمده آن فشار جمعيت ناشی از عدم مدیریت صحیح مسیر حرکت زائران بود.

وي ضمن ابراز همدردی و تاسف از فاجعه اندوهناك منا از رسانه ها خواست با ارايه اطلاعات موثق و صحيح و جلوگيري از گمانه زنی و نشر شايعات از درد و رنج خانواده جانباختگان بكاهند

هاشمي همچنين از سفر قريب الوقوع خود و هيئتی از كشور برای عیادت از مجروحین، دلجویی از زائران و پیگیری وضعیت مفقودين خبر داد