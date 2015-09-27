به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی روز یکشنبه در دیدار فرانسوا اولاند رییس جمهوری فرانسه به توافق هسته ای میان ایران و ۱+۵ اشاره و تصریح کرد: همه طرف ها باید تلاش و به تعهدات خود عمل کنند تا این توافق به خوبی عملیاتی و پایه های آن مستحکم شود.

روحانی موقعیت خاص جغرافیایی، قطب ثبات و امنیت، مرکزیت انرژی و نیروی انسانی توانمند و تحصیل کرده ایرانی را پایه های مناسبی برای گسترش روابط دانست و گفت: ایران از توسعه روابط و همکاری های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با فرانسه استقبال می کند.

روحانی به برخی اشتراک نظرات ایران و فرانسه در مسایل منطقه ای اشاره کرد و گفت: دو کشور می توانند در موضوعات مربوط به مبارزه با تروریسم و ایجاد و تقویت صلح و ثبات در سوریه، یمن و لبنان رایزنی های خود را تقویت نمایند.

رییس جمهور همچنین با تشکر از ابراز همدردی رییس جمهوری فرانسه درخصوص درگذشت زائران کشورمان در مراسم حج گفت: حادثه منا، حادثه ای بسیار تلخ و سنگین برای مسلمانان بویژه مردم ایران بود که به دلیل سوء مدیریت و عدم مدیریت صحیح روی داده و دولت عربستان باید به مسوولیت های قانونی و اخلاقی خود عمل کند.

رییس جمهور فرانسه نیز در این دیدار با اشاره به اینکه توافق هسته ای با همکاری و حسن نیت همه طرف ها حاصل شد، گفت: اکنون باید همه تلاش ها برای اجرای دقیق و کامل این توافق متمرکز شود.

فرانسوا اولاند در این گفت وگو به سفرهیات های متعدد اقتصادی و از جمله هیات بزرگ اقتصادی فرانسه به تهران اشاره کرد و گفت: باید گام به گام سطح روابط تهران - پاریس را به سطح قابل انتظار برسانیم و دولت فرانسه برای توسعه همکاریها با تهران عزم راسخ دارد.

وی از ایران به عنوان بازیگر بزرگ منطقه نام برد و افزود: ایران در دوره جدید با توجه به جایگاه ویژه خود، می تواند نقش متوازن کننده ای در منطقه ایفا کند.

رییس جمهوری فرانسه همچنین ابراز امیدواری کرد که در سفر آینده رییس جمهوری ایران به فرانسه، راه های توسعه و تعمیق همکاریهای تهران - پاریس به طور گسترده بررسی و مورد تبادل نظر قرار گیرد.

روسای جمهوری دو کشور همچنین در این گفت وگو درباره شرایط در سوریه، یمن و لبنان بحث و تبادل نظر کردند.