به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی روز یکشنبه در دیدار نخست وزیر ژاپن با ایشان در نیویورک، گفت: توافق هسته ای فرصتی برای تقویت هر چه بیشتر روابط دو کشور است و ما می توانیم در زمینه های حمل و نقل، محیط زیست و مسایل فرهنگی و علمی و دانش های نوین و از جمله در عرصه انرژی صلح آمیز هسته ای، همکاری کنیم.

روحانی اظهارداشت: مراکز علمی و فنی ایران و ژاپن باید با یکدیگر در ارتباط باشند و روابط خود را گسترش دهند.

رییس جمهور سپس به موضوع گسترش تروریسم در منطقه اشاره کرد و گفت: برای ریشه کردن تروریسم باید به سمت ارتقای توسعه و رفاه منطقه رفت تا گروههای تروریستی به راحتی نتوانند دامنه فعالیت خود را با بهره گیری از فقر جوامع توسعه دهند.

نخست وزیر ژاپن نیز در این دیدار بر ضرورت متمرکز شدن تلاش ها روی اجرای دقیق برجام تاکید کرد و گفت: ژاپن علاقه مند است در روند اجرای دقیق برجام با طرفین همکاری کند.

شینزوا آبه با تاکید بر اینکه "توکیو می خواهد در کمک به توسعه اقتصاد ایران فعال باشد"، افزود: ژاپن آماده است در زمینه های علمی و فرهنگی، محیط زیست و پزشکی و ایمنی هسته ای و فنی، همکاری مشترکی با ایران داشته باشد و ما از مراودات بخش خصوصی ژاپن و اجرای موافقتنامه های تجاری با ایران حمایت می کنیم.

وی در ابتدای سخنان خود کشته و مجروح شدن تعدادی زیادی از حجاج کشورمان در حادثه منا را به رییس جمهور تسلیت گفت.