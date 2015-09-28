اتاق فکری برای رفع مشکلات جوانان لرستانی/معضلاتی که بحران شده است

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه اتاق فکر رفع مشکلات جوانان لرستان شامگاه یکشنبه با حضور مدیرکل ورزش و جوانان لرستان و جمعی از جامعه شناسان و صاحب نظران لرستان در محل داره کل ورزش و جوانان لرستان برگزار شد.

۲۳ دستگاه در حوزه جوانان مسئولیت دارند

سیروس حسنوند معاون فرهنگی اداره کل ورزش و جوانان لرستان در این جلسه با بیان اینکه وزارت ورزش و جوانان دبیرخانه و وزیر دبیر ستاد عالی ساماندهی امور جوانان کشور است، اظهار داشت: به تبع از آن در استانها استاندار رئیس، مدیرکل ورزش و جوانان دبیر و اداره کل ورزش و جوانان دبیرخانه ستاد ساماندهی امور جوانان هستند.

وی با اشاره به اینکه ۲۳ دستگاه دولتی عضو این ستاد هستند، عنوان کرد: هرکدام از این دستگاه ها بر اساس رسالت کاری خود متولی بخشی از فعالیت های حوزه جوانان هستند.

معاون فرهنگی اداره کل ورزش و جوانان جمع آوری اطلاعات و آمار و جمع بندی و ارائه دستورکار در ستاد را از وظایف ورزش و جوانان به عنوان دبیرخانه ستاد ساماندهی امور جوانان دانست و ادامه داد: دستگاه های متولی نیز باید بر اساس مصوبات ستاد ساماندهی امور جوانان استان اقداماتی انجام دهند.

حسنوند به اهداف ۱۳ گانه معرفی شده از سوی ستاد عالی ساماندهی امور جوانان کشور اشاره کرد و افزود: اوقات فراغت، ازدواج، هویت دینی جوانان، مشارکت جوانان در حوزه های رفاهی و تامین اجتماعی، ساماندهی اشتغال، مسکن و حوزه سلامت جوانان، مطالعات و کارهای فرهنگی حوزه جوانان، ارتقای نهال خانواده با حمایت از جوانان، ساماندهی و هدایت تشکل های غیردولتی در مسیرها و اهداف تعیین شده و توانمندسازی جوانان در همه زمینه ها از جمله این اهداف هستند.

وی با اشاره به اینکه ما در استان باید طبق این اصول ستاد عالی ساماندهی امور جوانان کشور حرکت کنیم، افزود: با توجه به اینکه بیشترین درصد آمار جمعیتی استان به جوانان اختصاص پیدا می کند دغدغه های ورزش و جوانان در این حوزه بسیار زیاد است.

برخی مشکلات در حوزه جوانان لرستان به بحران تبدیل شده است

محسن رضا منظمی یک جامعه شناس استان نیز در این جلسه اظهار داشت: باید آسیب ها و مشکلات جوانان بر اساس سن، جنسیت، شهر و روستا و منطقه و... تفکیک شوند.

وی با بیان اینکه در ورزش لرستان دارای قطب های چندگانه هستیم، افزود: باید علت ها را پیدا کنیم که چه دلایلی باعث شده برخی مناطق نسبت به سایر مناطق موفقیت های بیشتری کسب کنند.

منظمی با اشاره به اینکه برخی مشکلات در استان ما از حالت مشکل خارج و به بحران تبدیل شده اند، خاطرنشان کرد: اگر برخی معضلات مانند اشتغال و ازدواج و طلاق روی کاغذ تفکیک می شوند، در دنیای واقعی اشتغال روی ازدواج و طلاق اثر می گذارند.

وی با بیان اینکه کمیته های اتاق فکر نباید سازمان محور و باید علم محور و فرهنگ محور باشند، عنوان کرد: در غیر این صورت وارد مسابقه دستگاه ها برای ارائه گزارش خواهیم شد.

این جامعه شناس با تاکید بر اینکه اصحاب رسانه باید در این اتاق فکر مشارکت کنند، ادامه داد: بسیاری از مطالبی مانند آسیب های اجتماعی که در دانشگاه ها کار می شوند برای ما جامعه شناسان فقط یک واژه است اما برای رسانه ای ها واقعی و قابل لمس است.

لزوم پژوهش برای رفع مشکلات حوزه جوانان لرستان

همچنین رامین جانی پور معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی لرستان در این جلسه با بیان اینکه پژوهش تنها چیزی است که می تواند وقت را برای ما بخرد، عنوان کرد: در استان ما نقصان زیادی وجود دارد اما باید پتانسیل هایی که در استان می توان از آنها استفاده کرد بیشتر بیان شوند.

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی لرستان با بیان اینکه دهه های قبل مقام معظم رهبری از تهاجم فرهنگی گفت و در استان ما اقدامی نشده است، ادامه داد: باید ارزش های فرهنگی و اجتماعی استان را بالا ببریم.

محمد صارمی معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی لرستان نیز در این جلسه اظهار داشت: ۱۳ عنوان تعیین شده از سوی ستاد عالی ساماندهی امور جوانان کشور بسیار کلی هستند که همه معضلاتی برای جوانان هستند.

وی با بیان اینکه برای ارائه راهکار باید مشکلات این زمینه مشخص و موشکافی شوند، افزود: باید از ابتدای کار یک کار پژوهشی در این زمینه ها انجام شود.

برای رفع مشکلات جوانان در یک اتاق نشستن کاری از پیش نمی رود

مجتبی علیمرادی دکترای ژئوفیزیک نیز در این جلسه اظهار داشت: در اتاق فکر نباید به دنبال حل مسائلی باشیم که رفع آنها رویاپردازانه است.

وی با بیان اینکه روی قسمت های فرهنگی باید کار شود، عنوان کرد: برای مثال اگر معضل بیکاری را مورد بررسی قرار می دهیم ابتدا باید فرهنگ کار را برای جوانان تعریف کنیم.

علیمرادی با اشاره به اینکه اساس و چهارچوب اتاق فکر باید همیشگی و مداوم باشد، تصریح کرد: اگر برنامه ریزی مدون و هدفمند و با چارچوب باشد ادامه پیدا کرده و به سندی برای همه دولت ها تبدیل می شود و با تغییر نگرش ها و سیاست ها این اتاق فکر همچنان ادامه پیدا کرده و خروجی خواهد داشت.

حسن بابایی جامعه شناس نیز در این جلسه اظهار داشت: باید تشکل های مردمی ای در حوزه های رسانه، دین داری و فرهنگ شکل گرفته و کار از دست ادارات خارج شود.

وی با بیان اینکه در یک اتاق نشستن کاری از پیش نمی برد، افزود: باید به دل جامعه رفته و در مکان هایی مانند پارک ها وارد جمع جوانان شده و از نزدیک با معضلات آشنا شویم.

بنا بر این گزارش در پایان این جلسه طبق نظر همه اعضا و شرکت کنندگان، محسن رضا منظمی به عنوان رئیس اتاق فکر انتخاب شد.