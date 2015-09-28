درخواست سرمربی تیم ملی فوتبال عمان قبل از بازی با ایران

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال ایران و عمان روز پنجشنبه ۱۶ مهرماه در چارچوب مسابقات مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ و جام ملتهای ۲۰۱۹ به مصاف هم خواهند رفت. «پل لوگوئن» در یک نشست خبری درباره این بازی با اعلام اسامی بازیکنان تیم عمان برای بازی با ایران و هندوستان، از مردم عمان خواست که تیم ملی این کشور را در بازی با ایران حمایت کنند.

لگوئن در اینباره گفت: ما دو بازی مهم مقابل ایران و هند در مسقط داریم. این دو دیدار در هشتم و سیزدهم اکتبر (۱۶ و ۲۱ مهر) برگزار خواهد شد. البته ما یک بازی تدارکاتی با سوریه پیش از این دو دیدار برگزار خواهیم کرد. در این بازی سطح آمادگی توان فنی بازیکنان تیممان را خواهیم سنجید.

سرمربی عمان افزود: از هواداران می‌خواهم که برای بازی با ایران به ورزشگاه بیایند چون دیدار سختی با ایران داریم تا بازیکنان با انگیزه بیشتری برابر تیم اول آسیا قرار بگیرند و سه امتیاز را کسب کنند.

وی تاکید کرد: در اردوی فعلی تیم ملی روی حل مشکلات بدنی و فنی بازیکنان تمرکز داریم و همچنین شناسایی نقاط ضعف و قوت تیم ایران.