ايران با اتحاديه اروپا درمورد موضوع هسته اي به توافق مي رسد

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه سعودي" الوطن "به نقل از يك ديپلمات بلند پايه اروپايي نوشت : منوچهر متكي وزير امور خارجه ايران در مورد فعاليت هاي هسته اي كشورش با اتحاديه اروپايي به توافق سياسي دست خواهد يافت .



مذاكرات وزير امور خارجه ايران و خاوير سولانا مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپايي و" بيتا فريرو" كميسرروابط خارجي و كميته روابط خارجي اروپايي قرار است فردا در بروكسل انجام شود .

"جان بولتون" سفير آمريكا در سازمان ملل به تعويق انداختن اقدام برضد تهران را زيان آورخوانده و گفته است : تعويق اقدام عليه توانمندي هسته اي ايران به تهران اجازه مي دهد تا به دانش مربوط به غني سازي اورانيوم دست يابد و تهديدهاي خود را براي توقف صادرات نفت تشديد كند.

الوطن نوشت: كوبا و ايران با صدور بيانيه اي مشترك خواستار ممنوعيت كامل سلاح هاي كشتار جمعي شدند و از جامعه بين المللي خواستند در اين زمينه اقدامات ملموسي را انجام دهد.

دربيانيه مشتركي كه غلامعلي حداد عادل رئيس مجلس و"ريكاردو آلاركون" رئيس مجلس خلق پارلمان كوبا امضا كردند آنها با اشاره ضمني به آمريكا، دخالت در امور داخلي كشورشان را محكوم كردند.

ازسوي ديگر"كانتربري روان ويليام "رئيس كليساي مسيحيان در منطقه پورتو آليگره درجنوب برزيل، مخالفت خود را با هرگونه ماجراجويي نظامي احتمالي غرب عليه ايران اعلام كرد.

وي درحاشيه نشست مجمع عمومي شوراي كليساها در منطقه پورتو آليگره در كنفرانس خبري گفت : اميدوارم كه غرب دراين ماجراجويي نظامي جديد وارد نشود و و عواقب و پيامدهاي اقدام عليه ايران را در نظر بگيرد.