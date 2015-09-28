برترین تصاویر جهان در ۶ مهر ۹۴

روز بدون خودرو برای مبارزه با آلودگی هوا در فرانسه (Getty)
گونه ای از پرنده ماهیخوار با اسم «باکلان» در پناهگاه حیات وحش فلوریدا (telegraph)
پروانه روی صورت پسر چینی (Reuters)
برگزاری جشنواره پاییزه با غذای محلی در «ژجیانگ» چین (CFP)
پله های تاریخی در روستای «ابهنری» راجستان هند (AFP)
پرواز دسته ای از پرنده ها مقابل ماه کامل در آسمان «بلاروس» (AP)
نمایش هوایی هواپیماهای فرانسوی (AFP)
کوهنوردی در ارتفاع ۲۰۰۰ متری سطح زمین در «سوئیس» (EPA)
مسابقات استقامتی چند مرحله ای در «بلاروس» (Reuters)
نقاشی تصویر ببر روی دماغه هواپیمای مسافربری در روسیه (IC)
تصویر ماه گرفتگی در کالیفرنیا آمریکا (REUTERS)
مردم در روز بدون خودرو در پاریس از آفتاب خیابان «شانزلیزه» لذت میبرند. (Reuters)
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