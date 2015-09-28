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۶ مهر ۱۳۹۴، ۱۲:۰۳

برترین تصاویر جهان در ۶ مهر ۹۴

برترین تصاویر جهان در ۶ مهر ۹۴

تصاویر امروز را با روز بدون خودرو در فرانسه آغاز می‌کنیم؛ در ادامه تصاویر پناهگاه حیات وحش فلوریدا، جشنواره پاییزه در چین و ماه گرفتگی شب گذشته را خواهیم دید.

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روز بدون خودرو برای مبارزه با آلودگی هوا در فرانسه (Getty)

برترین تصاویر

گونه ای از پرنده ماهیخوار با اسم «باکلان» در پناهگاه حیات وحش فلوریدا  (telegraph)

برترین تصاویر

پروانه روی صورت پسر چینی (Reuters)

برترین تصاویر

برگزاری جشنواره پاییزه با غذای محلی در «ژجیانگ» چین (CFP)

برترین تصاویر

پله های تاریخی در روستای «ابهنری» راجستان هند (AFP)

برترین تصاویر

پرواز دسته ای از پرنده ها مقابل ماه کامل در آسمان «بلاروس» (AP)

برترین تصاویر

نمایش هوایی هواپیماهای فرانسوی  (AFP)

برترین تصاویر

کوهنوردی در ارتفاع ۲۰۰۰ متری سطح زمین در «سوئیس» (EPA)

برترین تصاویر

مسابقات استقامتی چند مرحله ای در «بلاروس» (Reuters)

برترین تصاویر

نقاشی تصویر ببر روی دماغه هواپیمای مسافربری در روسیه (IC)

برترین تصاویر

تصویر ماه گرفتگی در کالیفرنیا آمریکا  (REUTERS)

برترین تصاویر

مردم در روز بدون خودرو در پاریس از آفتاب خیابان «شانزلیزه» لذت می‌برند. (Reuters)

کد مطلب 2926463

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