وزارت علوم طرح پایش سلامت را الزامی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه علامه طباطبایی اعلام کرد: طبق بخشنامه وزرات علوم تحقیقات و فناوری حضور تمام دانشجویان ورودی ۱۳۹۴ (همه مقاطع) در طرح پایش سلامت الزامی است و گواهی سلامت صادر شده از سوی مرکز بهداشت و درمان دانشگاه جزء پرونده تحصیلی دانشجویان محسوب می شود.

براساس این گزارش، دانشجویان باید ابتدا به سایت آموزشی سما مراجعه و سه صفحه اول فرم کارنامه سلامت جسم را با دقت تکمیل نموده و کد رهگیری دریافت کنند.

با توجه به محدودیت زمان اجرای طرح پایش سلامت جسم (پایان آبان ماه) ضروری است دانشجویان براساس برنامه زمانبندی اعلام شده همراه با کد رهگیری و دفترچه بیمه خود به مرکز بهداشت و درمان مراجعه کنند.

مراحل انجام پایش سلامت جسم شامل پذیرش و بررسی وضعیت ثبت نام، اندازه گیری قد و وزن، اندازه‌گیری فشارخون، معاینه دهان و دندان، بینایی سنجی، ویزیت پزشک، ثبت اطلاعات و ارائه گواهی تایید نهایی است.

دانشجویان بایستی پس از انجام کلیه مراحل گواهی شرکت در طرح پایش، مهمور به مهر مرکز بهداشت و درمان را تحویل آموزش دانشکده خود دهند. بدیهی است در صورت عدم ارائه گواهی مربوطه به آموزش، کارت شرکت درامتحانات داده نخواهد شد. انجام مراحل طرح در بازه زمانی تعیین شده رایگان است.