به گزارش خبرگزاری مهر، گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه مازندران در نظر دارد با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران، همایش ملی میراث قرآنی تبرستان برگزار کند.
از اساتید، پژوهشگران و دانشجویان دعوت می شود آثار پژوهشی خود را صرفاً از طریق پست الکترونیک به دبیرخانه همایش ارسال کنند.
اهداف همايش:
بزرگداشت مقام علمی دانشمندان قرآن شناس تبرستان
بازشناسی دانشمندان قرآنی تبرستان از قرون اولیه اسلامی تا عصر حاضر
احیا و نشر آثار قرآنی این دانشمندان
محورهای همایش
۱- میراث قرآنی تبرستان: شخصیتها، آثار و اندیشه ها
الف: شخصیتها:
- مفسران قرآن
- دانشمندان علم قرائت، غریب القرآن و...
- حافظان قرآن
- .....
ب: آثار:
- مکتوبات موجود و چاپ شده
- مکتوبات قابل احیا
- کتاب شناسی آثار کهن مفقود
- رسالهها و تکنگاریهای قابل تصحیح و چاپ
- ......
ج: اندیشه ها
- اندیشههای علوم قرآنی
- اندیشههای تفسیری
- اندیشههای خاص و نادر
۲- میراث قرآنی تبرستان: مذاهب و جریانهای مذهبی
- مذهب شیعه (زیدیه- اسماعیلیه –امامیه)
- مذهب اهل سنت
- صوفیه و دراویش
- ......
۳- میراث قرآنی تبرستان: حکومتها و جریانهای سیاسی
- حکومت علویان و زیدیان
- حکومت مرعشیان
- حکومتهای محلی (باوندیان، قارنیان و...)
- .....
۴- میراث قرآنی تبرستان: مکاتب، مدارس و مناهج
الف: مکاتب (فلسفی، عرفانی، فقهی، کلامی، ادبی و... )
ب: مدارس (آمل، ساری، مامطیر، رویان و... )
ج:مناهج (عقلی، نقلی و... و.)
امتیازات شرکت در همایش:
- دریافت گواهی
- چاپ چکیده مقالات برگزیده(الکترونیکی و کاغذی)
- درج همایش در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (isc)؛ مطابق با آیین نامه جدید ارتقاء اعضائ هیأت علمی
- اهدای جوایز به مقالات برتر
زمان برگزاری همایش: اوایل اسفند ۱۳۹۴(تاریخ دقیق، متعاقباً اعلام میشود)
مهلت پذیرش مقالات: ۱۰/۱۰/۱۳۹۴
اعلام نتایج: ۲۰/۱۱/۹۴
مکان برگزاری همایش: مازندارن - بابلسر - خیابان شهید بهشتی- بلوار شهید ذوالفقاری -پردیس دانشگاه، دانشکده الهیات و معارف اسلامی
سایت دانشکده الهیات: http://theology.umz.ac.ir/
سایت همایش: http://hqtmz.ir
سایت همایش در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام: http://www.iscconferences.ir/tabarestan/
پست الکترونیک همایش: hamayesh@hqtmz.ir
نمابر: ۳۵۳۰۲۶۰۰-۰۱۱
تلفن: ۹-۳۵۳۰۲۶۰۸-۰۱۱
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