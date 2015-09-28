به گزارش خبرگزاری مهر، گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه مازندران در نظر دارد با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران، همایش ملی میراث قرآنی تبرستان برگزار کند.

از اساتید، پژوهشگران و دانشجویان دعوت می ­شود آثار پژوهشی خود را صرفاً از طریق پست الکترونیک به دبیرخانه همایش ارسال کنند.

اهداف همايش:

بزرگداشت مقام علمی دانشمندان قرآن شناس تبرستان

بازشناسی دانشمندان قرآنی تبرستان از قرون اولیه اسلامی تا عصر حاضر

احیا و نشر آثار قرآنی این دانشمندان

محورهای همایش

۱- میراث قرآنی تبرستان: شخصیتها، آثار و اندیشه ها

الف: شخصیتها:

مفسران قرآن

دانشمندان علم قرائت، غریب القرآن و...

حافظان قرآن

.....

ب: آثار:

مکتوبات موجود و چاپ شده

مکتوبات قابل احیا

کتاب شناسی آثار کهن مفقود

رساله­ها و تک­نگاریهای قابل تصحیح و چاپ

......

ج: اندیشه ­ها

اندیشه­های علوم قرآنی

اندیشه­های تفسیری

اندیشه­های خاص و نادر

۲- میراث قرآنی تبرستان: مذاهب و جریانهای مذهبی

مذهب شیعه (زیدیه- اسماعیلیه –امامیه)

مذهب اهل سنت

صوفیه و دراویش

......

۳- میراث قرآنی تبرستان: حکومتها و جریانهای سیاسی

حکومت علویان و زیدیان

حکومت مرعشیان

حکومتهای محلی (باوندیان، قارنیان و...)

.....

۴- میراث قرآنی تبرستان: مکاتب، مدارس و مناهج

الف: مکاتب (فلسفی، عرفانی، فقهی، کلامی، ادبی و... )

ب: مدارس (آمل، ساری، مامطیر، رویان و... )

ج:‌مناهج (عقلی، نقلی و... و.)

امتیازات شرکت در همایش:

دریافت گواهی چاپ چکیده مقالات برگزیده(الکترونیکی و کاغذی) درج همایش در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (isc)؛ مطابق با آیین نامه جدید ارتقاء اعضائ هیأت علمی اهدای جوایز به مقالات برتر

زمان برگزاری همایش: اوایل اسفند ۱۳۹۴(تاریخ دقیق، متعاقباً اعلام می­شود)

مهلت پذیرش مقالات: ۱۰/۱۰/۱۳۹۴

اعلام نتایج: ۲۰/۱۱/۹۴

مکان برگزاری همایش: مازندارن - بابلسر - خیابان شهید بهشتی- بلوار شهید ذوالفقاری -پردیس دانشگاه، دانشکده الهیات و معارف اسلامی

سایت دانشکده الهیات: http://theology.umz.ac.ir/

سایت همایش: http://hqtmz.ir

سایت همایش در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام: http://www.iscconferences.ir/tabarestan/

پست الکترونیک همایش: hamayesh@hqtmz.ir

نمابر: ۳۵۳۰۲۶۰۰-۰۱۱

تلفن: ۹-۳۵۳۰۲۶۰۸-۰۱۱