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۶ مهر ۱۳۹۴، ۱۱:۱۴

در سال جاری؛

همایش ملی میراث قرآنی تبرستان برگزار می‌شود/ اعلام فراخوان مقاله

همایش ملی میراث قرآنی تبرستان برگزار می‌شود/ اعلام فراخوان مقاله

به همت دانشگاه مازندران همایش ملی میراث قرآنی تبرستان اوایل اسفند ۹۴ برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه مازندران در نظر دارد با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران، همایش ملی میراث قرآنی تبرستان برگزار کند.

از اساتید، پژوهشگران و دانشجویان دعوت می ­شود آثار پژوهشی خود را صرفاً از طریق پست الکترونیک به دبیرخانه همایش ارسال کنند.

اهداف همايش:

بزرگداشت مقام علمی دانشمندان قرآن شناس تبرستان

بازشناسی دانشمندان قرآنی تبرستان از قرون اولیه اسلامی تا عصر حاضر

احیا و نشر آثار قرآنی این دانشمندان

محورهای همایش

۱-  میراث قرآنی تبرستان: شخصیتها، آثار و اندیشه ها

الف: شخصیتها:

  • مفسران قرآن
  • دانشمندان علم قرائت، غریب القرآن و...
  • حافظان قرآن
  • .....

ب: آثار:

  • مکتوبات موجود و چاپ شده
  • مکتوبات قابل احیا
  • کتاب شناسی آثار کهن مفقود
  • رساله­ها و تک­نگاریهای قابل تصحیح و چاپ
  • ......

ج: اندیشه ­ها

  • اندیشه­های علوم قرآنی
  • اندیشه­های تفسیری
  • اندیشه­های خاص و نادر

۲-  میراث قرآنی تبرستان: مذاهب و جریانهای مذهبی

  • مذهب شیعه (زیدیه- اسماعیلیه –امامیه)
  • مذهب اهل سنت
  • صوفیه و دراویش
  • ......

۳-  میراث قرآنی تبرستان: حکومتها و جریانهای سیاسی

  • حکومت علویان و زیدیان
  • حکومت مرعشیان
  • حکومتهای محلی (باوندیان، قارنیان و...)
  • .....

۴-  میراث قرآنی تبرستان: مکاتب، مدارس و مناهج

الف: مکاتب (فلسفی، عرفانی، فقهی، کلامی، ادبی و... )

ب: مدارس (آمل، ساری، مامطیر، رویان و... )

ج:‌مناهج (عقلی، نقلی و... و.)

امتیازات شرکت در همایش:

  1. دریافت گواهی
  2. چاپ چکیده مقالات  برگزیده(الکترونیکی و کاغذی)
  3. درج همایش در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (isc)؛ مطابق با آیین نامه جدید ارتقاء اعضائ هیأت علمی
  4. اهدای جوایز به مقالات برتر

زمان برگزاری همایش: اوایل اسفند ۱۳۹۴(تاریخ دقیق، متعاقباً اعلام می­شود)

همایش میراث قرآنی تبرستان

مهلت پذیرش مقالات: ۱۰/۱۰/۱۳۹۴

اعلام نتایج: ۲۰/۱۱/۹۴

مکان برگزاری همایش:  مازندارن - بابلسر - خیابان شهید بهشتی- بلوار شهید ذوالفقاری -پردیس دانشگاه، دانشکده الهیات و معارف اسلامی

سایت دانشکده الهیات: http://theology.umz.ac.ir/

سایت همایش:  http://hqtmz.ir

سایت همایش در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام: http://www.iscconferences.ir/tabarestan/

پست الکترونیک همایش: hamayesh@hqtmz.ir

نمابر: ۳۵۳۰۲۶۰۰-۰۱۱

تلفن: ۹-۳۵۳۰۲۶۰۸-۰۱۱

کد مطلب 2926491

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