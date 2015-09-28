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۶ مهر ۱۳۹۴، ۱۱:۱۶

در تله‌کام ۲۰۱۵:

اپلیکیشن خبرگزاری مهر رونمایی شد

اپلیکیشن خبرگزاری مهر رونمایی شد

اپلیکیشن رسمی گوشی‌های همراه خبرگزاری مهر (مهر نیوز) در تله‌کام ۲۰۱۵ رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اپلیکیشن رسمی گوشی‌های همراه مهر نیوز امروز با حضور حجت‌الاسلام خاموشی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و دکتر علی عسگری، مدیرعامل خبرگزاری مهر، رونمایی شد.

به زودی لینک دانلود این اپلیکیشن که به صورت خودکار به روز رسانی می شود، از طریق سایت خبرگزاری مهر اعلام خواهد شد.

رونمایی از اپلیکیشن خبرگزاری مهر

در حال حاضر اپلیکیشن خبرگزاری مهر برای گوشی های آندروید طراحی شده است و به زودی نسخه IOS آن نیز ارائه می شود.

این اپلیکیشن برای افرادی که خبرها را دنبال می کنند مناسب است و از طریق آن می‌توان تمام بخش های اخبار، تیترها، گالری عکس، ویدئو و... را مشاهده کرد.

از آخرین تکنولوژی ها در اپلیکیشن خبرگزاری مهر استفاده شده است و به زودی سیستم استریمینگ ویدئو نیز به آن اضافه خواهد شد.

کد مطلب 2926495

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