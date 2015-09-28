به گزارش خبرنگار مهر، فرانک موسوی صبح دوشنبه در همایش تجلیل از پیشکسوتان خواهران رزمنده هشت سال دفاع مقدس که با همکاری معاونت عترت خواهران هیئت رزمندگان خوزستان، امور بانوان و خانواده استانداری، بسیج جامعه زنان سپاه حضرت ولیعصر (عج) و بنیاد حفظ آثار برگزار شد، با تسلیت فاجعه دردناک منا و مکه اظهار کرد: همیشه در طول تاریخ اسلام شاهد برنامه‌های این چنینی از سوی دشمنان بودیم ولی همواره نشان دادیم که هرگز صحنه را ترک نکرده‌ایم. این حوادث و ناملایمات برای این است که مسلمانان را از میدان خارج کنند ولی ما با قدرت ایستاده‌ایم.

وی افزود: این حجاج با درد بسیاری روبرو شدند، دردی مانند فشار قبر به آن‌ها وارد شده و متاسفانه مرگ سنگینی را تجربه کردند. از خداوند متعال برای خانواده این عزیزان صبر و برای آنان نیز علو درجات را مسئلت داریم.

سرپرست امور بانوان و خانواده استانداری خوزستان بیان کرد: امیدواریم بتوانیم در عرصه‌های جهانی خودمان را به خوبی نشان دهیم و این فتنه‌ها را از بین ببریم.

موسوی عنوان کرد: ستاد هفته دفاع مقدس به ریاست فرج الله خبیر معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان در استانداری با ۶ کمیته تشکیل شد که قریب به ۴۰۰ برنامه در فرمانداری‌ها، سازمان‌ها و ادارات در حال اجراست. همه این برنامه‌ها نشان از حضور پررنگ و نقش مهم زنان در دوران دفاع مقدس دارد. ما باید این نقش را تبیین کرده و آن را به جوانان معرفی کنیم.

وی ادامه داد: زنان در دوران دفاع مقدس نقش‌های بسیار موثری داشته و این وظیفه بر عهده ماست که این نقش را به همه آحاد جامعه و نسل‌های بعدی معرفی کنیم.

بانوان در روزهای اول در خط مقدم جبهه شهر خرمشهر در میدان رزم کنار رزمندگان حضور داشتند. بعد که به تدریج تعداد رزمندگان زیاد شد، بانوان در ستادهای پشتیبانی از جنگ حضور پیدا کرده و تاثیرگذاری بسیار زیادی را هم در این بخش داشتند.

سرپرست امور بانوان و خانواده استانداری خوزستان تصریح کرد: پرستاران، پزشکان و مراکز بهداشتی همه گواه حضور توام با ایثار و گذشت زنان در دوران دفاع مقدس است. زنان در ارکان خانواده نقش مهمی دارند و به عنوان نمونه همسر و فرزندان خود را در دوران دفاع مقدس برای حضور در جبهه تشویق می‌کردند. زنان ایستاده‌ای که بعد از به خاک سپردن فرزندان خود دوباره به ستاد پشتیبانی جنگ برگشته و فعالیت می‌کردند.

موسوی اظهار کرد: هیچ مهری قابل قیاس با مهر مادری نیست ولی زنان ایرانی در دوران دفاع مقدس فرزندان خود را به جبهه می‌فرستادند. از صدر اسلام تاکنون نقش زنان قابل تقدیر است، به عنوان نمونه اگر حضرت زینب (س) در کربلا نبود اینطور نمی‌توانستیم دفاع کنیم. برای همین هم زنان هرجا که لازم بوده و هست، مقتدرانه حضور پیدا کرده و خواهند کرد.

وی افزود: زنان نویسنده بسیاری با قلم توانای خود در دوران دفاع مقدس تاریخ جنگ را به ثبت رساندند. زنان شاعری که در وصف دوران دفاع مقدس سروده‌های بسیار زیبایی را داشته‌اند.

سرپرست امور بانوان و خانواده استانداری خوزستان گفت: امروز وظیفه زنان از دوران دفاع مقدس سنگین‌تر شده است و وظیفه اکنون ما به عنوان مادران جامعه این است که ارزش‌هایی که به خاطر آن در دوران دفاع مقدس جنگیدیم را به نسل جوان منتقل کنیم. امیدواریم به عنوان نیمی از پیکره جامعه نقش سنگین خود را به خوبی ایفا کنیم.

موسوی تاکید کرد: در موزه دفاع مقدس قطعا حضور زنان در هشت سال جنگ تحمیلی را رونمایی می‌کنیم.