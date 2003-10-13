«عصر روشنگري» در دست ترجمه است

به گزارش خبرگزاري « مهر» طرح هاي در دست اقدام گروه پژوهشي آيين ارتدوكس عبارتند از : مقاله Eastern Christianity ( تاريخ كليساي شرقي) / از دائرةالمعارف دين ميرچاالياده / ترجمه بخشنده ، گزارشي از محتواي مجموعه فيلوكاليا - محمد تقي انصاري پور ، كتاب الانسان في الارتدكس / ترجمه ، مقاله هستي شناسي روح القدس از ديدگاه مسيحيت ارتدو كس ، مقاله پيدايش رهبانيت در مسيحيت / تأليف الياس عارف زاده ، مقاله حسن و قبح عقلي / تأليف محمد تقي انصاري پور ، مقاله خداي سه گانه كتاب مقدس و ظهور دولت راست كيشي / Robert L. Wilken / ترجمه الياس عارف زاده ، مقاله عصر روشنگري / John Kent / ترجمه محمدتقي انصاري پور ، مقاله قدرت و حكومت / Edward Norman / ترجمه الياس عارف زاده ، مقاله الهيات در شكل جزمي / Paul Avis / ترجمه الياس عارف زاده ، و آفرينش از ديدگاه ابن سينا و آكويناس / تأليف الياس عارف زاده .

اين گروه پيشتر چند طرح زير را به انجام رسانده است : مقاله The Orthodox traditions ( سنت ارتد و كس) از كتاب A Companion to philosophy of Religion / ترجمه محمدتقي انصاري پور ، مقاله Bible as Holy Book از كتاب Companion Encyclopedia of theology ( عهدين به مثابه كتاب مقدس) / ترجمه محمدتقي انصاري پور، مقاله كتاب شناسي آيين ارتدكس / تأليف محمد تقي انصاري پور ، و تثليث از ديدگاه يوحناي دمشقي / تأليف محمدتقي انصاري پور .

گفتني است كه آيين ارتد وكس بخش گسترده اي از جهان مسيحيت را به خود اختصاص داده و اختلافات اساسي با مسيحيت كاتوليك دارد. حتي روحيه ديني آنها و پاره اي متون آباي كليسا كه نزد ارتد و كس ها اهميت ويژه اي دارد با مسيحيت كاتوليك تفاوت دارد.

