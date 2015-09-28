فولاد خوزستان قهرمان مسابقات فوتسال کارگران استان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان، پیش از ظهر امروز در فینال این مسابقات که جمعی از پیشکسوتان و علاقه‌مندان حضور داشتند، تیم فولاد خوزستان با نتیجه ۴ بر ۳ تیم شرکت گاز خوزستان شكست داد و به قهرمانی رسید.

در آیین اختتامیه این مسابقات، قائم مقام اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی خوزستان با قدردانی از برگزارکنندگان این مسابقات، یکی از ویژگی‌های بارز استان را حضور استعدادهای ناب ورزشی در عرصه‌های ملی و بین‌المللی ذکر کرد و گفت: ورزش کارگران در توسعه و تعالی ورزش قهرمانی کشور از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

رضا میرانی، ورزشكاران را الگوی اخلاقی جوانان و نوجوانان عنوان كرد و گفت: امیدواریم سال آینده، ورزش كارگران استان جامع‌تر و با برنامه‌ریزی بهتری دنبال شود.

فولاد خوزستان با قهرمانی در این مسابقات، مجوز شرکت در مسابقات قهرمانی فوتسال کارگران کشور را که قرار است آذرماه سال جاری در استان کرمان برگزار شود، به دست آورد.