علم ژئو بيوتكنولوژي به نام ايران ثبت شد

به گزارش گروه دانشگاهي "مهر"، دكتر "شاهين فرهنگي" رئيس مركز بيوتكنولوژي خليج فارس با اعلام اين خبر افزود : پس از ثبت اين موضوع در يونسكو، نخستين كنفرانس بين المللي ژئوبيوتكنولوژي با همكاري يونسكو، شوراي عالي بيوتكنولوژي كشور، سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران و مركز تحقيقات بيوتكنولوژي خليج فارس و حضور 6 تن از اساتيد برجسته زمين شناسي و بيوتكنولوژي دنيا در قشم برگزار شده است.

وي اظهار داشت : طي دو دهه گذشته توجهات جهاني به موضوع بيوتكنولوژي باعث شده سرمايه گذاري هاي عظيمي در توسعه اين دانش صورت بگيرد.

همچنين دكتر "حميد فتحي" رئيس سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران در مراسم افتتاح كنفرانس ژئو بيوتكنولوژي، توسعه بيوتكنولوژي و موضوع جديد ژئوبيوتكنولوژي را نيازمند توجه بيشتر مسئولين اجرايي كشور و سياستگذاران دانست.

وي ادامه داد : با توسعه اين دانش به ويژه در جزيره اي مانند قشم مي توان اقتصاد كشور را متحول كرد و درآمدي به اندازه درآمد نفت نصيب كشور كرد.

دكتر "نسرين معظمي" عضو هيئت امناي مركز تحقيقات بيوتكنولوژي خليج فارس و دارنده نخل طلاي آكادميك دولت فرانسه نيز طي سخناني در اين سمينار گفت: امروزه موضوع انقلاب آبي در دنيا مطرح است و دانش هايي چون بيوتكنولوژي و ژئوبيوتكنولوژي مورد توجه بسياري قرار گرفته اند.

وي با اشاره به تحولاتي از جمله بالا آمدن آب، طوفان ها، سونامي و سرعت تغييرات محيطي در دنيا افزود : اين تحولات جغرافيايي موجب رشد و توسعه دانش بيوتكنولوژي شده و بنا به پيشنهاد مركز تحقيقات بيوتكنولوژي خليج فارس به يونسكو موضوع "ژئوبيوتكنولوژي" به نام ايران به ثبت رسيده است.

اين محقق با اشاره به تلاش هاي مركز تحقيقات بيوتكنولوژي خليج فارس در توسعه اين دانش گفت: نتايج اين كنفرانس به زودي تدوين و به مراكز علمي دنيا و يونسكو اعلام خواهد شد.

همچنين دكتر "احمد فهمي" از دانشمندان يونسكو از كشور هند متن پيام يونسكو را قرائت كرد.

نخستين كنفرانس ژئوبيوتكنولوژي طي روزهاي 30 بهمن تا 3 اسفندماه جاري در مركز تحقيقات بيوتكنولوژي خليج فارس برگزار مي شود و محققان و اساتيد برجسته زمين شناسي و بيوتكنولوژي از كشورهاي مختلف به ايراد سخنراني مي پردازند.