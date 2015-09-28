رسانه ها راه درست حرکت را نشان دهند

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود بصیری ظهر دوشنبه در مراسم اختتامیه جشنواره مطبوعات و رسانه های دفاع مقدس با اشاره به جمله «ما تا آخر ایستاده ایم» تاکید کرد: زمانیکه بر این مهم تاکید داریم یعنی ایستادن در این راه مشکل و دشوار است زیرا دشمنان برنامه ریزی مختلفی برای خارج کردن ما از راه درست دارند.

وی تصریح کرد: مهمترین مورد این است که راه را بشناسیم که از کجا شروع شده و تا به کجا ادامه خواهد داشت.

رئیس بسیج رسانه کشور یادآور شد: آنچه که باید مد نظر قرار گیرد شناخت دشمنان و فتنه های زمان است زیرا سخت ترین ایستادگی در مقابل دشمنی است که دیده نمی شود.

بصیری افزود: امروز اگر شاهد حضور داعش و دیگر تروریست ها هستیم باید بگوییم که این افراد از راه درست خارج شدند زیرا راهنما نداشته و توسط دشمنان هدایت می شوند که در این مسیر حرکتی خود به خوبی از توان رسانه ای استفاده می کنند.

وی تاکید کرد: امروز ما به دشمنان لبخند می زنیم که جای تعجب است زیرا به کسی لبخند می زنند که بیش از ۲۰۰ هزار شهید را بر ما وارد کرده اند.

رئیس بسیج رسانه کشور یادآور شد: از زمانیکه به دشمن لبخند زدیم نرخ سرمایه گذاری در کشور کاهش یافته زیرا دشمنان به دنبال برداشت از ذخیره های زیر زمینی کشور است نه اینکه اجازه پیشرفت را به ما بدهند.

وی ادامه داد: مسیر را باید رسانه نشان دهد که البته از مبعث شروع و تا ارائه آن به حضرت ولی عصر(عج) ادامه خواهد داشت.

در پایان این مراسم از ۲۵ نفر افراد برتر در جشنواره دفاع مقدس تجلیل شد.