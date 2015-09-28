۲۰ هکتار از جنگلهای پلدختر در آتش سوخت

به گزارش خبرنگار مهر، عباس محمودی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این آتش سوزی ها در دو منطقه «کوه چوک سبزعلی» و «کوه لاهور روستای بن تومان» بخش معمولان به وقوع پیوست.

وی گفت: نخستین آتش سوزی در کوه های اطراف روستای چوک سبز علی در ساعت ۲۰ سه شنبه هفته گذشته آغاز شد و هشت صبح چهارشنبه یکم مهر ماه پس از ۱۲ ساعت مهار شد.

بخشدار معمولان افزود: آتش سوزی در نقطه دیگر این کوه ساعت هشت صبح چهارشنبه یکم مهر ماه جاری آغاز و ساعت چهار بامداد شنبه چهارم مهر ادامه داشت.

وی با بیان این که آتش سوزی مدام نبوده بلکه به صورت مقطعی صورت گرفته است گفت: آتش سوزی در کوه دوم در ساعت ۱۱ روز شنبه چهارم مهر ماه جاری در ارتفاعات روستای بن تومان در کوه لاهور آغاز و تا چهار بامداد امروز (دوشنبه) ادامه داشت.

وی افزود: وسعت زیاد منطقه، صعب العبور بودن و باد شدید عملیات اطفای حریق در این منطقه را با مشکل مواجه کرد.

بخشدار معمولان گفت: برای مهار این آتش سوزی نیروهای منابع طبیعی، شهرداری، بخشداری معمولان و نیروهای محلی همکاری داشند.