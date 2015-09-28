اصفهان برای پنجمین سال میزبان همایش ملی شعر آئینی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جعفر عمادی ظهر دوشنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران اظهار داشت: همایش شعر آئینی طی دو سال نخست فعالیت به صورت استانی برگزار شد و در دو سال اخیر به صورت پیاپی در سطح کشور برپا شد.
وی بیان داشت: همایش کشوری شعر آئینی با هدف ارتقای سطح شعر آیینی و ادبیات آیینی با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب از ۵ سال گذشته در اصفهان آغاز به کار کرد که در سه محور شناسایی شعرا، تشویق و ترغیب این نوع شاعران و حتی تقویت شعرایی که در حوزه شعر آئینی ضعیف بودند را در دستور کار خود قرار دادیم.
دبیر پنجمین همایش کشوری شعر آئینی اضافه کرد: دوره آموزشی که برای شعرای آئینی برگزار میشود دو ساله است.
وی با اشاره به اینکه در راستای برگزاری همایش کشوری شعری آئینی نخستین کارگاه آموزشی نیز برگزار میشود، اظهار داشت: نخستین دوره کارگاههای آموزشی همزمان با عید سعید غدیر خم در روزهای ۹،۸ و ۱۰ مهرماه در دانشگاه اصفهان با سرفصلهایی چون شناخت نقش جایگاه بشر در کیفیت مضامین شعر آیینی، کارگاه نقد شعر آیینی، مرجع شناسی و کتب آیینی با حضور دکتر اژهای و بررسی ساختارهای شعر آیینی با حضور شاعران برجسته کشور برگزار میشود.
حجت الاسلام عمادی اعلام کرد: همایش کشوری شعر آیینی، برای پنجمین سال متوالی به میزبانی اصفهان در تاریخهای ۳۰ آبان و یکم آذرماه سال جاری مصادف با نهم و دهم ماه صفر در دانشگاه اصفهان و با حضور اساتید و شاعران برجسته در زمینه شعر آیینی برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه این همایش کشوری با هدف ارتقای سطح شعر آیینی و ادبیات آیینی با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب برگزار میشود، عنوان کرد: نهاد رهبری بر این اساس وظیفه خود دانست که در این زمینه برنامهریزی ویژهای انجام دهد.
شناسایی ۶۰۰ شاعر آیینی در کشور
وی افزود: تربیت شاعران متخصص و متدین را از اولویتهای نخست خود میدانیم و بر این مبنا در سالهای اخیر تصمیم گرفتیم جوانان مستعد و علاقهمند در این زمینه را در لوای برگزاری این همایش شناسایی کنیم که در نهایت موفق به شناسایی بیش از ۶۰۰ شاعر آیینی در سطح کشور شدیم.
حجت الاسلام عمادی گفت: بر این اساس شناسایی شاعران مستعد در زمینه شعر آیینی و تشویق و ترغیب جوانان علاقهمند به این سمت و سو از جمله اهداف برگزاری این همایش در سالهای متمادی است.
وی تاکید کرد: تنظیم سرفصلهای آموزشی به منظور تقویت و ارتقای سطح شاعران جوان در زمینه سرودن مضامین و شعرهای آیینی فاخر، از دیگر اقدامات برنامهریزی شده در حاشیه برگزاری این همایش است که به این منظور یک برنامه چهار ساله آموزشی طرحریزی شده است.
مسئول نهاد رهبری در دانشگاههای پیام نور استان اصفهان اضافه کرد: داوری آثار ارسالی به این همایش در سه مرحله صورت میگیرد، که درنهایت با داوری شاعران برجسته کشور همچون علیرضا قزوه، بیابانکی و رضا جعفری ۷۲ اثر برتر انتخاب میشود.
دبیر اجرایی پنجمین همایش کشوری شعر آیینی ۷۲ خط اشک از بخش ویژه امسال همایش با عنوان قیام عاشورا و حفظ روحیه انقلابی گری و نفوذناپذیری خبر داد و افزود: بنا بر تأکیدات آیتالله مهدوی، بخش بینالمللی این همایش با همکاری روحانیون جامعه المصطفی العالمیه، برگزار میشود.
وی تاکید کرد: محورهای اصلی این همایش تحت عناوینی همچون شعر عاشورایی و حماسه حسینی، مضمونهایی چون عاشورا و ترویج فرهنگها و ارزشهای اسلامی، شیوههای تبلیغ و ارشاد در فرهنگ عاشورا است.
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