سقوط تجارت خارجی ایران در نیمه اول امسال

به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک ایران گزارش داد: واردات كشورمان در نیمه اول امسال به ۲۰ ميليارد و ۸۵۲ ميليون دلار رسيد كه اين ميزان واردات ۲۰.۴۳ درصد كمتر از مدت مشابه سال قبل بوده است، همچنين در شش ماهه اول امسال ميزان صادرات غير نفتي كشورمان به ۲۰ ميليارد و ۴۹۴ ميليون دلار رسيد كه در مقايسه با مدت مشابه پارسال ۱۴.۱۵ درصد كاهش داشت.

اقلام عمده صادرات غيرنفتي در مدت ياد شده به ترتيب شامل ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل و پروپان مايع شده، پليمرهاي اتيلن به اشكال ابتدائي، روغن هاي نفتي و روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري و غير خام و هيدروكربورهاي حلقوي بوده وعمده ترين خريداران كالاهاي صادراتي كشورمان هم به ترتيب چين، عراق، امارات متحده عربي، افغانستان و هند بوده اند.

عمده واردات كشورمان هم به ترتيب به ذرت دامي با سهم ۳ و ۱۷صدم درصدي از كل ارزش واردات، قطعات منفصله براي توليد تراكتور كشاورزي و خودروي سواري با ۲ و ۸۹ صدم درصد، انواع داروها متشكل از محصولات مخلوط شده يا نشده براي درمان و پيشگيري از بيماري با ۲ و ۵۵ صدم درصد و اتومبيل هاي سواري با ۲ و ۳۸ صدم درصد بوده كه به ترتيب از كشورهاي چين، امارات متحده عربي، كره جنوبي، تركيه و هند بوده است.

در نيمه اول سال جاري به تعداد ۲۰ هزار و ۸۸۶ دستگاه انواع خودرو سواري وارد كشورمان شده است.