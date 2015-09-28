کتاب «سید بلوچستان» در بیرجند رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خراسان جنوبی بعد از ظهر دوشنبه در مراسم رونمایی از کتاب «سید بلوچستان» اظهار داشت: سردار علی رضوی یکی از فرمانده هان هشت سال دفاع مقدس بوده است.

علی قاسمی با بیان اینکه این سردار در دوران دفاع مقدس فرمانده گردان در عملیات خیبر و بدر بوده است، بیان کرد: در‌‌ همان زمان جنگ به دلیل شرایط خاص و وقوع جنگ‌های داخلی در سیستان و بلوچستان ایشان راهی سیستان شد.

وی ادامه داد: او علاوه بر مبارزه‌های جانانه‌ای که با اشرار در سیستان و بلوچستان داشت، صلح و صفای زیادی در قبیله‌های منطقه ایجاد کرد به همین دلیل همه او را به نام سید می‌شناختند که نام کتاب نیز برگرفته از همین موضوع است.

قاسمی بیان داشت: با توجه به اینکه اشرار توان مبارزه با او را نداشتند در یک کمین شبانه به شهید رضوی حمله و وی در ۲۵ اسفندماه سال ۶۵ در درگیری با اشرار به شهادت رسید.

سرپرست حوزه هنری خراسان جنوبی نیز در این جلسه با بیان اینکه کار جمع آوری اطلاعات و نوشتن کتاب حدود ۹ ماه زمان برده است، گفت: نویسنده کتاب با هزینه شخصی خود این کتاب را به چاپ رسانده است.

مجید کریمیان تاکید کرد: برای تولید آثار مربوط به شهدا باید تمام توان خود را به کار بست تا بتوان اثری در جهت معرفی بهتر سرداران شهید استان تولید کرد.

وی اضافه کرد: این کتاب زمینه‌ای شد تا سال آینده در چنین روزی شاهد رونمایی از اثری مربوط به ایثارگری زنان خراسان جنوبی در هشت سال دفاع مقدس باشیم.

گفتنی است کتاب «سید بلوچستان» با نویسندگی جلیل خسروی به چاپ رسیده است.