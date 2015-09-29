رضا فدایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیماری های تنفسی همیشه در فصول سرد سال بیشتر نمود می‌یابد که این موضوع یک جریان طبیعی است.

وی بیان داشت: اگر چه در هفته گذشته با غبار محلی و آلودگی‌های جوی در استان اصفهان مواجه بودیم اما هیچگونه ویروس تنفسی وجود نداشته که بخواهد بر سلامتی همشهریان تاثیر بگذارد.

مدیر گروه مبارزه با بیماری های مرکز بهداشت استان اصفهان با اشاره به هشدار وزیر بهداشت در زمینه بیماری کرونا در پی ورود حجاج به کشور، گفت: در همین راستا تمام تیم‌های بهداشتی در آمادگی کامل به سر می‌برند تا به محض ورود حجاج به اصفهان افرادی که علائم بیماری دارند را در فرودگاه تحت معاینه قرار دهند.

وی اعلام کرد: اگر امروز شاهد علائمی از جمله قرمزی و تورم چشم، سرگیجه، سردرد، اسهال و استفراع در بین مردم هستیم ناشی از غبار محلی است و نه ویروس خاصی، چراکه در حال حاضر هیچ گونه ویروس بیماری‌‌‌زایی وارد اصفهان نشده است.

فدایی بیان داشت: تیم‌های مختلفی در فرودگاه شهید بهشتی اصفهان مستقر شدند که به محض ورود حجاج اگر امکان وجود بیماری وجود داشت، آن را شناسایی کرده و از نگرانی‌های احتمالی در این خصوص بکاهند.