اختصاص ۴ بالگرد برای کنترل تردد زائران در اربعین حسینی(ع)

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن کرمی فرمانده یگانهای ویژه ناجا پیش از ظهر امروز در جلسه هماهنگی قرارگاه ظفر که با حضور نمایندگان پلیسهای تخصصی نیروی انتظامی در ستاد فرماندهی یگانهای ویژه برگزار شده بود، ضمن قدردانی از تلاشهای انجام شده درباره برگزاری اربعین حسینی توسط سازمانهای دولتی، فرمانداری مهران و فرماندهی انتظامی، گفت: نیروی انتظامی از اربعین سال گذشته به دنبال رفع مشکلات بود که با همراهی سایر نهادها امسال توانستهایم امکانات مطلوبی را برای رفاه حال زائران حرم امام حسین (ع) فراهم کنیم.
وی گفت: نقاط قوت و ضعف در خصوص استقبال از زائران را در سالهای گذشته بررسی کردیم و بر اساس نیاز زائران، برنامه منظمی برای تامین محل استراحت، خوابگاه، غذای گرم، حملونقل و امکانات رفاهی از سوی قرارگاه اربعین حسینی تبیین شده است.
سردار کرمی با اعلام اینکه برقراری نظم و امنیت مطلوب در اربعین حسینی اولویت اصلی قرارگاه ظفر است، افزود: پیشبینی مقررات خاص امنیتی و در شأن و منزلت زائران حضرت اباعبدالله در برنامه کاری این قرارگاه قرار گرفته است.
وی گفت: با توجه به حضور خودروهای شخصی طی سال گذشته در مرز برای انتقال زائران، امسال با تلاش همکارانمان در پلیس راهور نسبت به تهیه پارکینگ در ورودی شهر مهران اقدامات خوبی صورت گرفته است تا شاهد ترافیک و بینظمی در این منطقه نباشیم.
فرمانده یگانهای ویژه ناجا در ادامه افزود: با توجه به تجربه سال گذشته در استقبال از زائران کمبودهایی وجود داشت که همه مسئولان در بخشهای مختلف از هماکنون خود را برای ارائه خدمات مطلوب و مناسب به زائران آماده کردند.
وی در ادامه گفت: مسئولان با تمام توان و عشق و علاقهای که دارند زمینههایی برای رفاه بیشتر حال زائران اربعین حسینی در شهرستانهای مرزی فراهم آوردهاند. همچنین ایجاد کمربندیهای غربی و شرقی، تعریض جاده، روشنایی پل زائر تا پایانه مرزی از تدابیر ویژهای است که برای تسهیل در تردد زائران و خودروهای آنها در نظر گرفته شده است.
سردار کرمی در پایان با اعلام اینکه ۴ بالگرد به صورت اختصاصی رفتوآمد زائران را در مرز کنترل میکنند، افزود: محل استقرار این ۴ بالگرد اختصاصی در مرز مهران خواهد بود.
نظر شما