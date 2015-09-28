ادموند اختر در گفتگو با خبرنگار مهر و در خصوص شایعه فسخ قرارداد مگویان با استقلال افزود: هرایر بدنبال فسخ قرارداد با استقلال نیست و او برعکس گفته‌های برخی آقایان دوست دارد که در استقلال فوتبالش را ادامه بدهد.

وی تاکید کرد: او بدنبال مطالباتش است نه فسخ قرارداد. متاسفانه برخی دوستان می خواهند کم کاری های خود را به گردن مگویان بیندازند.

اختر تاکید کرد: باشگاه قرار بوده به تعهداتش در قبال مگویان عمل کند اما تا به امروز چنین اتفاقی نیفتاده است و مشخص نیست چه کسی در باشگاه استقلال جوابگو خواهد بود.

مدیر برنامه های هرایر مگویان در ادامه خاطرنشان کرد: مگویان هنوز ۳۰ درصد از فصل گذشته طلبکار است و ما به خاطر همین طلب به باشگاه آمدیم تا آن را دریافت کنیم اما هنوز جواب قطعی از کسی نگرفته ایم و نمی دانیم باید با چه کسی صحبت کنیم.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا مگویان ازقرارداد فصل جدید مبلغی دریافت کرده است یا خیر، تصریح کرد: ما هنوز بدنبال دریافت مطالبات فصل پیش این بازیکن هستیم و نتوانسته ایم تاکنون آن را دریافت کنیم.

ادموند اختر در پاسخ به این سئوال که اگر این بازیکن تا فردا مطالباتش را دریافت نکند در تمرین حاضر خواهد شد یا خیر گفت: امیدوارم مسئولین باشگاه این مشکل را برطرف کرده تااو در تمرین حاضر شود در غیر این صورت مگویان تا روزی که مطالباتش را نگیرد در تمرین حاضر نخواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: فکر می کنم همانند برخی بازیکنان اگر مگویان در تمرین حاضر نشود می تواند مطالباتش را دریافت کند.