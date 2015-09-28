به گزارش خبرنگار مهر، احمد رضوانی نائینی پیش از ظهر دوشنبه در نشستی با شهین‌دخت ملاوردی معاون امور زنان ریاست جمهوری، اظهار داشت: وجود دانشگاه صنعتی اصفهان شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان در کنار شهرستان خمینی شهر بسیار قابل توجه است.

وی افزود: دو روز پیش نیز با حمایت‌های استاندار اصفهان ایجاد نمایشگاه دائمی و بین‌المللی سنگ کشور در جور این شهر مورد تصویب قرار گرفت که بهترین پتانسیل برای معرفی سنگ ایران و در کشور بی نظیر است.

فرماندار خمینی‌شهر ابراز داشت: با توجه به بازدید مقام‌های کشوری و جهانی از شهرک‌های علمی تحقیقاتی حمایت جدی از این شهرک ها باید بیشتر از گذشته مورد توجه باشد و ما نیز از حمایت‌های خود در این ارتباط در راستای خدمت به مردم، تحقق آرمان های امام (ره) منویات رهبر انقلاب و اجرای سیاست های دولت تدبیر و امید دریغ نمی کنیم.

در ادامه این نشست خدابنده سرپرست جذب و پذیرش شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان با بیان اینکه پیش از این نماینده مشاور امور بانوان شهرک در استانداری بوده است، بیان داشت: در آن زمان طرحی مرکز رشد بانوان را دنبال می ‌کردیم چراکه بسیاری از خانم‌ها به دلیل بعد مسافت و دارا بودن فرزند برای رفت و آمد به این شهرک علمی تحقیقای اصفهان مشکل داشتند.

وی افزود: بر این اساس قرار شد ساختمانی توسط استانداری در اختیار شهرک قرار گیرد و ساختمانی برای این امر درنظر گرفته و طرح اولیه آن نیز به تصویب رسید اما در نهایت اجرایی نشد.

ضرورت ایجاد مرکز رشد بانوان شهرک علی تحقیقاتی

سرپرست جذب و پذیرش شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان با بیان اینکه قصد ما تفکیک جنسیتی نیست، ابراز داشت: تصمیم‌گیری در این ارتباط که چه درصدی از بانوان و کدام شرکت‌ها در این بخش قرار گیرند مربوط به آینده است اما با توجه به اینکه بسیاری از خانم‌های کارآفرین، فن آفرین و دارای ایده‌های نو به دلیل بعد زیاد مسافت به این شهرک می‌‌آیند به نظر می رسد.

وی اضافه کرد: این طرح باید بار دیگر مورد توجه قرار گرفته و ساختمانی در داخل شهر برای تسهیل فعالیت بانوان به مرکز رشد بانوان اختصاص داده شود.

در پایان این نشست قرار شد طرح این مرکز در اختیار استانداری برای بررسی بیشتر قرار گیرد و البته این مرکز همچنان وابسته به شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان خواهد بود ضمن اینکه برای هر بانویی که در شهرک علمی تحقیقاتی واقع در خمینی شهر مستقر است نیز الزامی بر حضور وی در مرکز رشد بانوان داخل شهر نخواهد بود.