توقف معاملات خرد ارزی توسط صرافان/ دلالان مکمل بازار ارز شدند

به گزارش خبرنگار مهر، عدم تمکین اهالی بازار ارز به دستورات بانک مرکزی تمامی ندارد. صرافی ها پیش از این دستورالعمل ناظر بر عملکرد صرافی ها را زیر پا گذاشتند و بانک مرکزی هم که مهلتی برای آنها در نظر گرفته بود، به نظر می رسد که با توجه به عدم تمایل و بی توجهی تعدادی از این صرافی ها فعلا این موضوع را مسکوت نگه داشته است.

این در حالی است که هر بار اتفاقی جدید در بازار ارز رخ می دهد و بازار ارز را به بازاری تبدیل می کند که گردانندگان آن فقط به دنبال کسب سود و منفعت خود هستند و در صورتی که سود اندکی از فعالیت خرید و فروششان در میان باشد، مشتری را به بازار دلالی سوق می دهند. در حالی که همین صرافی های به اصطلاح معتبر و مجاز و دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی، خود از معترضان به عملکرد دلالان بازار ارز هستند.

گشت و گذاری در مرکز ارزی در میدان فردوسی نشان می دهد که این بازار به یک ساماندهی اساسی نیازمند است و بانک مرکزی لازم است که با تدابیری نقش نظارتی خود را بر این بازار پر رنگ کند.

فعالیت بازار غیررسمی ارز داغ شد

در این میان، صرافی های معتبر در اقدامی عجیب و تامل برانگیز از فروش ارز به میزان کم امتناع می کنند و به بهانه اینکه کارمزد کمی از فروش ارز به میزان کم نصیب آنها می شود، از معامله و فروش ارز به مشتریان خودداری می کنند.

برخی از آنها هم مطرح می کنند که ارز با ارقام پائین اصلا موجود نیست و به همین دلیل این نوع خرید و فروش و معامله را به بازار دلالی و واسطه گری سوق می دهند.

عدم فروش ارز به میزان کم شامل تمامی ارزها به ویژه ارزهای اصلی مانند دلار، یورو و پوند می شود. درصورتی که دلالان بازار ارز به راحتی هر مبلغی ولو اندک را در اختیار مشتریان قرار می دهند و همین عوامل اینگونه باعث هدایت مشتریان ارزی به سوی بازار دلالی ارز می شود.

در این بین دلالان هم ارز مورد تقاضا را با نرخی بسیار بالاتر از قیمت اصلی در اختیار مشتری قرار می دهند و در اصل اینگونه اقدامات صرافی ها باعث داغ شدن فعالیت بازار غیررسمی ارز می شود.

به هر حال، فعالان این بازار با یکدیگر هماهنگ هستند و اگر یکی از آنها فعالیت خلافی را انجاl دهد، بقیه نیز برای کسب سود و منفعت همان اقدام را انجام می دهند و سود خود را بر هر عامل دیگری حتی رضایت مشتری ترجیح می دهند.

نقش دلالان ارزی پر رنگ شد

بازار ارز که هر چند وقت یکبار جریان ساز می شود، در حال حاضر از نظارت دستگاه‌های ذی‌ربط رنج می‌برد و همین مساله عملکرد برخی صرافی‌ها به دلخواه خود آنها را رقم می خورد و آنها از هیچ قاعده و قانونی پیروی نمی کنند و اینگونه جریان‌ها باعث می شوند که نقش بازار دلالی پر رنگ شود.

یکی از مشتریان ارز که به دنبال خرید ارز به میزان کم بود به خبرنگار مهر گفت: برای خرید ارز به مبلغ کم برای سفر به یکی از کشورهای خارجی به چندین صرافی مراجعه کردم اما هیچیک از آنها ارز مورد نظر را در اختیارم قرار ندادند و مطرح می کنند که اینگونه معاملات برای آنها به صرفه نیست.

این فرد با انتقاد از اینکه صرافی ها فقط به دنبال معاملات کلان و مشتریان بزرگ هستند، تصریح کرد: مگر امکان دارد که صرافی ها ارز به میزان کم برای فروش نداشته باشند. این مانند این است که به بانکی مراجعه کنید و به شما بگویند که مثلا پول ۲ هزار تومانی به تعداد مثلا ۲۰ قطعه ندارند.

این فرد خاطرنشان کرد: بانک مرکزی به عنوان متولی بازار ارز باید تمامی این موارد را در زمان ارائه مجوز به صرافی ها در نظر بگیرد و سپس به آنها مجوز فعالیت را بدهد، نه اینکه یک عده سودجو به فعالیت ارزی در کشور بپردازند، همچنین بانک مرکزی باید دائما نحوه فعالیت و عملکرد صرافی ها در بازار را رصد کند و به متخلفان اخطار دهد.

از سوی دیگر برخی از صرافی ها که تاکنون مجوز جدید فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت نکرده اند، همچنان بر روی سر در صرافی خود عنوان «دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی» را درج کرده اند و بدون توجه به اخطارهای بانک مرکزی همچنان به فعالیت ارزی خود ادامه می دهند.

ماجرای پلمپ غیرمجازها هم تاکنون از سوی بانک مرکزی اجرایی نشده و این بانک همچنان برای آنها مهلت در نظر می گیرد. آخرین مهلت انطباق صرافی ها با دستورالعمل انطباق بانک مرکزی ۱۲ شهریورماه بود و قرار بود پس از آن غیرمجازها با کمک نیروی انتظامی پلمپ شوند.

نکته جالب اینکه پیش از این و در جریان دریافت مجوز بانک مرکزی تعداد صرافی های دارای مجوز و اعتبار فعالیت را ۴۳۹ صرافی اعلام کرده بود که در حال حاضر این تعداد به ۳۴۳۴ صرافی افزایش یافته است.