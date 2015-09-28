دفاع مقدس یک دانشگاه انسان سازی بود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن بیات پیش از ظهر دوشنبه در همایش فرماندهان و بسیجیان دستگاه های اجرایی شهرستان دامغان در محل تالار اندیشه دانشگاه این شهر ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار داشت: اخلاص و تواضع رزمندگان در دوران هشت سال جنگ تحمیلی موفقیت های چشمگیری را برای ما به ارمغان آورد.

وی با بیان اینکه استراتژی آمریکا برخورد درون تمدنی است، افزود: سیاست دشمنان ایران و در رأس آن آمریکا این است که ملت اسلام را به جان هم بیندازد.

این فرمانده دوران هشت سال دفاع مقدس آن دوران را یک اتفاق و یک رویداد بزرگ دانست که انقلاب اسلامی را در برابر مسائل مختلف بیمه کرد و یادآور شد: امروزه عزت و سربلندی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مدیون دلاوری و رشادت های رزمندگان و ایثارگران است.

بیات با بیان اینکه هفته دفاع مقدس یک فرصت برای بیان دستاوردها و رشادت ها و جانفشانی های ایثارگران و رزمندگان به نسل سوم و چهارم انقلاب است، اظهار داشت: فداکاری جوانان آنروز باعث اعتلا، عزت و سرافرازی امروز کشورمان شده است.

وی در پایان، داشتن تفکر بسیجی را راه گشای معضلات جامعه دانست و گفت: این تفکر باعث حضور فعال و پرشکوه جوانان در عرصه های مختلف خدمت به ایران اسلامی خواهد شد.

این همایش به مناسبت هفته گرامیداشت دفاع مقدس و با حضور فرمانده سپاه ناحیه دامغان، فرماندهان پایگاه های مقاومت بسیج شهری و اداری، رئیس، پرسنل و دانشجویان دانشگاه این شهر برگزار شد.