به گزارش خبرنگار مهر، محمود زمانی قمی عصر دوشنبه در نشست شورای اداری استان مرکزی در شهرستان ساوه که با حضور علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: در حال حاضر بیش از ۵۰۰ واحد صنعتی در شهرستان ساوه فعالیت دارند و شهر صنعتی کاوه به عنوان بزرگترین شهر صنعتی کشور در این شهرستان مستقر است.

وی افزود: ضریب اشتغال در این شهرستان حدود ۶۰ درصد است و با توجه به پتانسیل ها و ظرفیت های شهرستان ساوه در حوزه صنعت و معدن، تولید و کشاورزی باید وضعیت اشتغال بهتری در این منطقه برقرار شود.

استاندار مرکزی بیان داشت: برای نیل به این مقصود باید نقشه راهی برای بهره گیری از ظرفیت های صنعتی و کشاورزی این منطقه در شرایط جدید اقتصادی فراهم شود.

زمانی قمی با اشاره به لزوم حل مشکلات مربوط به کمبود آب شرب و کشاورزی شهرستان ساوه افزود: انار و پسته دو محصول صادراتی این شهرستان هستند که شهرت جهانی دارند و سالیانه بیش از ۸۰ هزار تن انار این شهرستان به خارج از کشور صادر می شود و در حال حاضر حدود سه هزار هکتار باغات پسته در این شهرستان وجود دارد که گسترش ظرفیت های کشاورزی ساوه در تولید این دو محصول صادراتی، در گرو حل مشکل مهم کمبود آب در ساوه است.

شهلا میرگلوبیات، نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس نیز در این جلسه گفت: با وجود اینکه میزان بارندگی در شهرستان ساوه یک سوم متوسط بارش در استان مرکزی است اما تا کنون تصمیم مهمی برای رفع این مشکل اتخاذ نشده و بودجه ای برای حل آن در نظر گرفته نشده است.

وی افزود: علاوه بر مساله خشکسالی و کمبود آب در ساوه، معضل مهم دیگر نیمه فعال بودن بسیاری از واحدهای صنعتی است که باید هر چه سریع تر بر رفع این مشکل تصمیمی گرفته شود.