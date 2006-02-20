جشنواره وبلاگ هاي انقلاب اسلامي به كار خود پايان داد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، جشنواره وب سايت ها و وبلاگ هاي انقلاب اسلامي با اعلام نتايج نهايي اين مسابقه پايان يافت.

در بخش وب سايت هاي برگزيده ، پايگاه هاي "شهيد آويني"، "محبان مهدي" و "جنيش استشهادي" حائز بيشترين امتيازات شدند.

وبلاگ هاي حائز رتبه نخست در رشته هاي " انقلابي" ، "مذهبي" ، "صهيونيسم" و " آزاد" به اين شرح معرفي شدند: "عاشورا عبرتي جاودان"،"روزي تو خواهي آمد"،"سينما صهيونيسم"،"ديدبان برج مينو".

اين جشنواره كه با استقبال وبلاگ نويسان ايراني مواجه شد، توسط فرهنگسراي انقلاب و كانون هاي باشگاه خبرنگاران جوان و با حمايت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران و موسسه فرهنگي و اطلاع رساني تبيان برگزار شد.