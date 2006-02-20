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۱ اسفند ۱۳۸۴، ۹:۳۳

با معرفي برگزيدگان؛

جشنواره وبلاگ هاي انقلاب اسلامي به كار خود پايان داد

جشنواره وبلاگ هاي انقلاب اسلامي به كار خود پايان داد

"عاشورا عبرتي جاودان"،"روزي تو خواهي آمد"، "سينما صهيونيسم"،"ديدبان برج مينو "، وبلاگ هاي منتخب جشنواره وبلاگ هاي انقلاب اسلامي بودند.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، جشنواره وب سايت ها و وبلاگ هاي انقلاب اسلامي با اعلام نتايج نهايي اين مسابقه پايان يافت.

در بخش وب سايت هاي برگزيده ، پايگاه هاي "شهيد آويني"، "محبان مهدي" و "جنيش استشهادي" حائز بيشترين امتيازات شدند.

وبلاگ هاي حائز رتبه نخست در رشته هاي " انقلابي" ، "مذهبي" ، "صهيونيسم" و " آزاد"  به اين شرح معرفي شدند: "عاشورا عبرتي جاودان"،"روزي تو خواهي آمد"،"سينما صهيونيسم"،"ديدبان برج مينو".

اين جشنواره كه با استقبال وبلاگ نويسان ايراني مواجه شد، توسط فرهنگسراي انقلاب و  كانون هاي باشگاه خبرنگاران جوان و با حمايت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران و موسسه فرهنگي و اطلاع رساني تبيان برگزار شد.

کد مطلب 292706

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