به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز دوشنبه ششم مهرماه گردهمایی سینماگران برای فاجعه منا در محل خانه شماره ۲ سینما برگزار شد.

در ابتدای این مراسم فرشته طائر پوراز تهیه کنندگان و سینماگران کشور بعد از قرائت شعری گفت: امروز به سوگواری فرهنگ برای کرامت انسان و حرمت ایمان دور هم جمع شده ایم تا به سوگ کشته شدگان فاجعه منا بنشینیم. میزبان همه ما در این گردهمایی فرهنگ است که با رخ دادن هر حادثه خونباری در سراسر کره زمین می پرسد چرا؟

وی افزود: فرهنگ مدام از ما می پرسد چرا و چون پاسخی نمی شنود قهر می کند، رخ می پوشاند، همدلی نمی کند و به حاشیه می رود بی آنکه در نهاد و نهان خود بی تفاوت شده باشد. بی پاسخی به چراهای فرهنگ، فرهنگ را از طرح پرسش های خویش باز نمی دارد.

طائرپور بیان کرد: با توجه به اینکه نام کشور ما در صدر کشته شدگان این فاجعه است حق مسلم مستندسازان ایرانی است که بتوانند شرایطی را پیدا کنند تا به رضایت حقیقت از طریق ساخت مستند بپردازند و ما در این مراسم گردهمایی خواهان مشارکت فعال فیلمسازان ایرانی در کمیته های حقیقت یابی را خواستاریم.

این تهیه کننده سینما گفت: کرامت انسان و حرمت ایمان گم شدن مشترک همه ما است و ما هنرمندان برای پیدا کردن این گمشده از همه محدودیت های دولت ها و سیاست های موجود عبور می کنیم و در محضر خدا، سازمان های بین المللی و هنرمندان دیگر را برای مشارکت در این عرصه دعوت می کنیم.

در ادامه مراسم شاهو عندلیبی نوازنده نی قطعه ای را اجرا کرد. همچنین اکبر نبوی منتقد سینما شعری را به مناسبت درگذشت حجاج در عربستان خواند.

حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی در ادامه مراسم گفت: به بازماندگان این مصیبت بزرگ تسلیت می گوییم و با همه مردم ایران همدردی می کنیم. ای کاش فرصت بیشتری بود تا اهالی موسیقی بتوانند حضور پررنگ تری در این مراسم داشته باشند البته موسیقی دانان احساسات خود را از طریق موسیقی بیان می کنند.

وی بیان کرد: این حادثه قضاوت و بی تفاوتی کسانی که موجب چنین حادثه ای شده اند از یک طرف و زمانی که بازماندگان این فاجعه به کشور بر می گردند و خاطرات خود را تعریف می کنند از طرف دیگر باعث می شود تا مصیبت وارده چند برابر شود. من امروز در این مراسم حضور پیدا کردم تا تسلیت جامعه موسیقی را نسبت به این فاجعه بیان کنم.

در پایان این مراسم حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی با تشکر از خانه سینما، خانه موسیقی و خانه تئاتر برای برگزاری چنین گردهمایی گفت: متاسفانه آخرین اخباری که بدست ما رسیده است حاکی از آن استکه نمی توان چندان امیدوار بود کسانی که تا امروز خود را به کاروانهایشان معرفی نکرده اند، بازگردند. من خودم عزادار چند تن از دوستان صمیمی ام که از جمله بهترین سفیران ایران بودند، هستم که در مراسم حج امسال حضور داشتند.

وی افزود: جامعه سینمایی ایران و جامعه فرهنگی ایران نگاه می کند و منتظر می ماند تا ببیند که خاندان آل سعود چه خواهند کرد و آیا در صدد جبران این اتفاقات هستند. در عین حال رفتار دیگر دولت ها را نیز مورد بررسی قرار می دهند و علاوه بر آن منتظر نوع واکنش سازمانهای جهانی و بین المللی در برابر این اتفاق هستند و تمام این سازمان ها در حال حاضر در معرض یک آزمون بزرگ هستند.

رئیس سازمان سینمایی تاکید کرد: جامعه ایران، فرهنگیان ایران و سینماگران ایران از این ماجرا نخواهند گذشت و پیگیر این اتفاق هستند. عمق فاجعه و رفتار تبعیض آمیز آل سعود نسبت به ایرانیان همه نشانگر نگاه پر از حرص این جامعه نسبت به تمدن بزرگ ایرانیان هستند. تمدن خریدنی نیست و یک فرایند تاریخی و طولانی است.

ایوبی در پایان تصریح کرد: برای مقابله با چنین جامعه ای پر از کینه و نفرت به جامعه ایران ما باید در سینماهای خود به موفقیت های بین المللی دست یابیم به گونه ای که پرچم ایران همیشه در جشن ها و جشنواره های بین المللی در اهتزاز باشد تا موفقیت های ایران همیشه در چشم این بخیلان باشد.

در این مراسم هنرمندان و سینماگرانی چون حجت الله ایوبی، علیرضا تابش، رضا میرکریمی، همایون اسعدیان، رضا کیانیان، تینا پاکروان، جمشیدی محمود، نوید محمدی، فرشته طائرپور، حسن برزیده، کامران ملکی، رخشان بنی اعتماد، محمد سریر، محمدرضا شرف الدین، غلامرضا موسوی، مسعود رایگان، رضا مقصودی، فرهاد قائمیان، غلامرضا فرجی، احمد مسجد جامعی، سیروس الوند، مهتاب کرامتی و رمضانعلی حیدری خلیلی حضور داشتند.