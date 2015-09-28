‌به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند شامگاه دوشنبه در حاشیه بازدید از نهمین نمایشگاه کتاب لرستان در جمع خبرنگاران از روند برگزاری این نمایشگاه ابراز رضایت کرد و اظهار داشت: بسیاری از غرفه داران نمایشگاه کتاب به ویژه غرفه داران مربوط به رشته های پزشکی از میزان فروش خود راضی بودند.

وی با بیان اینکه برخی غرفه داران نیز از پایین بودن میزان استقبال مردم گلایه داشتند، افزود: دلیل استقبال از کتب علوم پزشکی در این نمایشگاه توزیع بن های کتاب به دانشجویان رشته های پزشکی و پیراپزشکی بوده است.

استاندار لرستان نمایشگاه کتاب را یک رویداد فرهنگی بزرگ دانست و بیان داشت: باید به مقوله فرهنگ در لرستان به عنوان یک کار زیربنایی بیشتر توجه شود و این موضوع برای مسئولان استان موضوعی بااهمیت است.

بازوند با بیان اینکه مطابق اطلاعات مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان سرانه مطالعه در لرستان نسبت به میانگین کشوری بالاتر است اظهار داشت: بالا بودن این شاخص نشان دهنده اثرگذاری برپایی نمایشگاه های کتاب و تداوم این رویداد مهم فرهنگی برای بالا بردن سرانه مطالعه است.

وی بر استمرار برگزاری نمایشگاه های کتاب در لرستان تاکید کرد و گفت: امیدواریم نمایشگاه کتاب استان لرستان در سال های آینده باشکوه تر برگزار شود.

بازوند یادآور شد: با توجه به شلوغی جمعیت حاضر در نهمین نمایشگاه کتاب لرستان به نظر می رسد سطح اینن نمایشگاه نسبت به نمایشگاه سال گذشته بالاتر باشد.

استاندار لرستان به روند توقف پروژه تالار مرکزی خرم آباد طی هشت سال گذشته گلایه کرد و بیان داشت: در این مدت میزان پیشرفت فیزیکی این پروژه سالی یک درصد بوده است.

بازوند افزود: با پی گیری های معاونت عمرانی استانداری لرستان و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان طی یکسال اخیر پیشرفت پروژه خوب بوده و اعتبار مناسبی نیز برای اجرای آن تخصیص داده شده است.

وی اضافه کرد: هفته گذشته معاون عمرانی استانداری لرستان و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان دیداری با معاون وزیر ارشاد داشته و تیم مهندسی مورد نیاز برای تکمیل پروژه تالار مرکزی امروز به خرم آباد اعزام شده است.

استاندار لرستان احداث تالار مرکزی در استان را خواسته هنرمندان و مردم دانست و گفت: مصمم هستیم این پروژه را هر چه سریعتر به بهره برداری برسانیم.