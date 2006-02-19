تيم ملي بعد از صعود به جام جهاني روند كندي را در پيش گرفت

به گزارش خبرنگار " مهر" محمود ياوري كه صبح امروز درنشست مربيان ليگ برتر با برانكو ايوانكويچ سخن مي گفت، ضمن بيان اين مطلب افزود: جا دارد از برانكو ايوانكوويچ و اعضاي كادرفني تيم ملي بخاطر رساندن اين تيم به جام جهاني تقدير وتشكر كنم. خوشحاليم كه برنامه هاي برانكو ايوانكوويچ تا رسيدن تيم ملي به جام جهاني عملي شد.

ياوري ادامه داد: تيم ملي به مانند دانش آموزي مي ماند كه سعي مي كرد با تلاشهاي شبانه روزي ديپلم خود را بگيرد، اما پس از دريافت ديپلم قانع شد. ولي تيم ملي بايد اين را بداند كه ديپلم زمينه سازگرفتن ليسانس است.

ياوري در ادامه تصريح كرد: ما ازجام جهاني 1998 خاطراتي داريم كه تا سالها در اذهان باقي خواهد ماند. اميدواريم تيم ملي درجام جهاني به گونه اي عمل كند كه بازهم از اعتبارفوتبال ايران دفاع كند.

سرمربي تيم فوتبال استقلال اهواز در ادامه با بيان اينكه برنامه هاي درنظرگرفته براي تيم ملي باب ميل برانكو ايوانكوويچ نيست، تاكيد كرد: بنظر مي رسد ما مي توانستيم رقيبان را راحت تر پيدا كنيم، اما طبيعتا مشكلاتي كه همه ازآنها آگاه هستند اجازه نمي دهد تيم ملي بتواند حريفان قدرتمندي پيدا كند.

محمد ياوري درپايان گفت: ما مربيان بازوان كادرفني تيم ملي هستيم وهر وقت بخواهند با تمام وجود درخدمت آنان خواهيم بود.