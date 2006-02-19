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۳۰ بهمن ۱۳۸۴، ۱۶:۳۶

وزير اقتصاد در گفتگو با "مهر" : ساز و كار اجرايي "خريد سهام با اختيار فروش" تدوين شد

وزير اقتصاد در گفتگو با "مهر" : ساز و كار اجرايي "خريد سهام با اختيار فروش" تدوين شد

وزير امور اقتصادي و دارايي خبر داد كه ساز و كارهاي اجرايي پرداخت سود در قالب "خريد سهام با اختيار فروش" تدوين شد.

داوود دانش جعفري در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" گفت: پرداخت سود به سهامداران به صورت حق اختيار در بورس تصويب شده تا در شرايطي كه لازم باشد از آن استفاده كرد.

وي افزود: هم اكنون در صورتي كه متقاضياني براي طرح "خريد سهام با اختيار فروش" وجود داشته باشند مي توان از آن استفاده كرد.

دانش جعفري توضيح داد: اگر شرايطي باشد كه عرضه سهام بيش از حد باشد و خريداران سهام كمتر باشند در اين صورت مي توان مكانيزمي به نام "خريد سهام با اختيار فروش" را برقرار كرد كه براساس آن، يك معامله يا قراردادي بين دو طرف صورت مي گيرد و سودي به صورت تضمين شده به سهامدار پرداخت مي شود.

وزير امور اقتصادي و دارايي اعلام كرد: ميزان پرداخت سود به سهامداران به خصوص سهامداران خرد در قالب "خريد سهام با اختيار فروش" در حد اوراق مشاركت خواهد بود.

وي ادامه داد: اين طرح جزو شرايط كلي بورس است و هر موقعي ضرورت داشته باشد از آن استفاده خواهد شد.

به گزارش مهر، پرداخت سود تضمين شده به سهامداران در قالب "خريد سهام با اختيار فروش" حدود 15 درصد خواهد بود.

اين گزارش مي افزايد: منظور از اين ابزار اين است كه اشخاص حقوقي معتبر مي توانند سهام را بفروشند و همراه با اين فروش، "اختيار فروشي" نيز به خريدار بدهند.
کد مطلب 292712

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