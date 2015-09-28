اختلافات میان ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس سیاسی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، شیخ حمد در نشست هفتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مواضع کشورش را در مورد مسائل مختلف به ویژه مسئله فلسطین و بحران سوریه اعلام کرد.

وی در مورد روابط ایران و قطر گفت: ایران کشور همسایه و بسیار مهمی است و همکاری با آن به نفع منطقه است. به گفته امیر قطر اختلافی در روابط دو جانبه وجود ندارد. وی ادامه داد: در سطح منطقه تنوع مذهبی و دینی وجود دارد و به اعتقاد من در اساس نزاعی میان شیعه و سنی وجود ندارد بلکه درگیری ها به خاطر منافع سیاسی کشورهاست.

شیخ حمد اظهار داشت: به نظر من اختلافات موجود سیاسی، منطقه ای، عربی و ایرانی است و نه اختلاف میان شیعه و سنی و می توان این اختلافات را بر اساس روابط میان ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس و بدون مداخله در امور داخلی حل کرد.

وی افزود: زمان انجام گفتگوهای هدفمند میان کشورهایی که همیشه همسایه خواهند ماند، فرا رسیده است و نیاز به وساطت هیچکسی نیست؛ ما آماده میزبانی چنین گفتگوهایی در قطر هستیم.

شیخ تمیم با استقبال از توافق میان ایران و ۱+۵، گفت: این توافق اقدامی مثبت و مهم بود و ما امیدواریم که در حفظ امنیت و ثبات منطقه ما سهیم باشد، ولی در عین حال خواهان خلع سلاح هسته ای در کل منطقه هستیم.

امیر قطر همچنین دور نگه داشتن منطقه خلیج فارس از هر گونه اشتباهات و تهدیدات هسته ای را خواستار شد. وی در مورد مسئله فلسطین خواستار تحقق حل و فصل عادلانه و همیشگی شد و با انتقاد از رژیم صهیونیستی گفت: این رژیم شریکی برای صلح به حساب نمی آید.

شیخ تمیم تصریح کرد: مسئله فسلطین نیازمند راه حل عادلانه و دائمی برای پایان دادن به اشغالگری رژیم صهیونیستی بر اراضی فلسطین و تشکیل کشور فلسطین است، ولی در حال حاضر شریک اسراییلی برای تحقق صلح عادلانه و حتی حل و فصل مسئله وجود ندارد.

امیر قطر ضمن انتقاد از هتک حرمت پی در پی مسجد الاقصی توسط رژیم صهیونیستی، گفت: تداوم مسئله فلسطین بدون راه حلی عادلانه لکه ننگی بر پیشانی انسانیت است. وی یادآور شد: جامعه بین الملل و شورای امنیت باید به مسئولیت خود در این زمینه عمل و رژیم صهیونیستی را مجبور به پذیرش کند. به گفته وی صهیونیست ها باید اقدامات لازم برای صلح و در رأس آن توقف تمام اشکال شهرک سازی و لغو محاصره ظالمانه نوار غزه را در دستور کار قرار دهند.

امیر قطر همچنین به شدت از جامعه بین الملل به خاطر امتناع از حل بحران سوریه انتقاد کرد و گفت: امتناع جامعه بین الملل از اتخاذ تصمیمات و تدابیر لازم برای پایان دادن به این فاجعه جنایتی بزرگ است که منجر به بی اعتمادی به قوانین و جامعه بین الملل می شود.

وی گفت: زمانی که ملتی از جنگ، کشتار و آوارگی رنج می برد، بدترین تصمیم علیه این ملت عدم تصمیم گیری است. شیخ تمیم نسبت به تبدیل شدن نزاع در سوریه به جنگ ویرانگر و آواره شدن جمعی شهروندان هشدار داد و افزود: این جنگ پیامدهای خطرناکی برای منطقه و کل جهان و حتی کشورهایی که عجله ای در حل این بحران ندارند، خواهد داشت.