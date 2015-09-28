همکاری ایران و روسیه برای امنیت و ثبات منطقه راهبردی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام روحانی در این دیدار که در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل برگذار شد، افزود: این توافق راه را برای توسعه و تعمیق همکاریهای دو کشور در همه زمینه ها هموار کرده است.

رییس جمهور با اشاره به رایزنی های خوب ایران و روسیه در خصوص مسایل منطقه ای و مبارزه با تروریسم افزود: اکنون افکار عمومی دنیا و بسیاری از دولتها به این نتیجه رسیده اند که اگر مشکلات خاورمیانه و از جمله تروریسم حل نشود، سایر مناطق را نیز به تدریج با مشکل مواجه خواهد کرد.

روحانی همکاری ایران و روسیه را برای امنیت و ثبات منطقه راهبردی دانست و از ابراز همدردی رییس جمهور روسیه با دولت و ملت ایران در خصوص حادثه تاسف برانگیز منا تشکر کرد.

رییس جمهور نظرات ایران و روسیه در مسایل بین المللی و منطقه ای را هم راستا ارزیابی کرد و با اشاره به دعوت ایران از رییس جمهور روسیه برای اجلاس کشورهای تولید کننده گاز در تهران، اظهار داشت: کمیسیون مشترک همکاریهای دو کشور باید توافقات لازم را برای ارتقای همکاری در این سفر آماده کنند.

دو رییس جمهور همچنین آخرین تحولات منطقه ای از جمله در عراق، سوریه و یمن را مورد ارزیابی قرار دادند.

ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه نیز در این دیدار با تسلیت درگذشت تعداد زیادی از حجاج کشورمان در حادثه منا، گفت: تعامل ایران و روسیه برای مبارزه با تروریسم و امنیت منطقه ای و بین المللی در سطح عالی قرار دارد.

وی نقش روحانی را در حصول به توافق برجام ممتاز دانست و افزود: حق ایران در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای و برداشته شدن کامل تحریم های ظالمانه مورد تاکید مسکو است.

رییس جمهور روسیه نیز با ابراز امیدواری برای سفر به تهران، بر تقویت و تعمیق و ارتقای سطح روابط دو کشور در حوزه های اقتصادی، علمی و راهبردی تاکید کرد.