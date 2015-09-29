تامین امنیت خطوط ریلی کشور با نگاه امنیتی و هوشمندانه

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد شرفی در نشست تخصصی معاونان و روسای پلیس راه آهن کشور ضمن تسلیت به مناسبت حادثه منا و ابراز همدردی با حادثه دیدگان و خانواده های حانباختگان، گفت: حادثه منا نتیجه بی کفایتی و سوء تدبیر و مدیریت مقامات آل سعود بود.

وی افزود: امروز در نیروی انتظامی تلاش بر این است که ادامه دهندگان واقعی راه شهدا و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس باشیم.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا در ادامه در خصوص اقدامات پلیس راه آهن ، عملکرد فرماندهی این پلیس را مثبت ارزیابی کرد و گفت: خوشبختانه بر اساس ارزیابی های صورت گرفته پلیس راه آهن در کسب امتیازات، جزء برترین ها است.

این مقام مسئول در ادامه خطاب به فرماندهان پلیس راه آهن ضمن تاکید بر کسب مهارت و دانش، افزود: البته توجه به روابط انسانی و اخلاقی بسیار حائز اهمیت است و اگر بر انسانیت توجهی نشود، توفیقی حاصل نشده است.

وی با اشاره به اینکه رویکرد پلیس در درون سازمان رویکرد "انسان محوری" و در برون سازمان "اجتماع محور" است، بیان کرد: تکریم ارباب رجوع در نیروی انتظامی همواره مورد توجه است.

سردار شرفی پوشیدن لباس مقدس رزم و نظام با نیت الهی و خدمت به خلق را مصداق بارز جهاد دانست و افزود : یکی از ویژگی های مدیران در حاکمیت اسلامی ضمن اجرای قانون، اتخاذ تدابیر بر اساس اصول انسانی و فرمایشات الهی است.

رئیس پلیس پیشگیری با بیان اینکه مدیران و کارمندان در انجام ماموریت ها باید بر اساس نیت الهی و توجه به توصیه ها ی معمار کبیر انقلاب امام خمینی (ره ) و منویات مقام معظم رهبری در راستای حفظ و صیانت از نظام مقدس حرکت کنند، گفت : تعمیق باورهای دینی کارکنان یکی از رویکردهای پلیس پیشگیری است.

وی، حفاظت و صیانت از اسرار سازمانی را مورد تاکید قرار داد و خاطر نشان کرد: دشمن درصدد نفوذ و ضربه زدن به نظام است، که باید به جد هوشیار باشیم.

سردار شرفی با بیان اینکه یکی از موضوعاتی که مورد انتظار است توجه به "آموزش و توانمند سازی منابع انسانی" است، اضافه کرد: وظیفه داریم در جهت آموزش و ارتقاء مهارت های شغلی کارکنان تلاش کنیم.

وی ادامه داد: توجه به سلامت و بهداشت کارکنان با استفاده از ظرفیت های درون سازمانی و برون سازمانی نیز یک اولویت است.

رئیس پلیس پیشگیری با اشاره بر لزوم حفظ و تقویت توان رزم ، مهارت های علمی و عملی کارکنان پلیس پیشگیری ، گفت : یکی از اهداف تشکیل قرارگاه جهادی تربیت و آموزش در راستای تقویت مهارت های علمی و عملی کارکنان پلیش پیشگیری است.

وی در ادامه با تاکید بر انجام وظایف قانونی، از پلیس راه آهن به عنوان یک رده فعال و پویا یاد کرد.

سردار شرفی با اشاره به اینکه میزان کشفیات خودرو های مسروقه و تحت تعقیب توسط پلیس راه آهن قابل توجه بوده است، خاطر نشان کرد: با توجه به شبکه گسترده ریلی توجه و تامین حوزه امنیت در محور ریلی کشور یک ضرورت کلیدی است.

وی ادامه داد: هرچند بستر های وقوع جرم در مسیرهای راه آهن فراهم است اما تامین امنیت مطلوب در خطوط ریلی از اقدامات شایسته پلیس راه آهن است .

رئیس پلیس پیشگیری ناجا، تاکید کرد: با توجه به شرایط منطقه، تامین امنیت محورهای ریلی کشور با نگاه امنیتی و تمرکز بر خطوط ریلی بویژه در نقاط مرزی یک ضرورت انکار ناپذیر است.

شرفی در ادامه با اشاره به تدوین و طراحی برنامه های پلیس پیشگیری به مناسبت هفته ناجا، خاطر نشان کرد: برنامه های متنوعی با همکاری زیر مجموعه های پلیس پیشگیری در گرامیداشت هفته ناجا پیش بینی شده است که برنامه های پلیس راه آهن در خور توجه است.

در این مراسم در راستای معرفی فرماندهان و معاونان برتر پلیس راه آهن کشور از سرهنگ هرمز رحمانی معاون آمار و پشتیبانی پلیس راه آهن، سرهنگ "عباس شهاب الدینی" فرمانده پلیس راه آهن کرمان و سرهنگ" ایرج کامکار" فرمانده پلیس راه آهن زاگرس تقدیر شد.

همچنین حکم انتصاب سرهنگ تیمور رضا حسینی به عنوان معاونت عملیات پیشگیری، کارمند رتبه ۱۶ علی داوریان به عنوان معاونت طرح و برنامه و بودجه پلیس راه آهن کشور ، سرهنگ سعید عسگری رئیس پلیس راه آهن اراک و سرگرد محمدرضا طالبی رئیس پلیس راه آهن هرمزگان طی مراسمی با حضور رئیس پلیس پیشگیری ناجا سردار محمد شرفی و رئیس پلیس راه آهن کشور سردار امیر رحمت الهی ارائه شد.